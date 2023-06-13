В Новосибирской области приставы арестовали грузовик должника за долг в 4,3 млн

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Многотонный грузовик был арестован в Новосибирской области у местного жителя, который задолжал организации почти 4,3 млн рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области, этот грузовик мужчина приобрел с целью заняться коммерческими перевозками, взяв на это деньги в долг.
По словам пристава-исполнителя, гражданин не проявлял активности по погашению задолженности, поэтому банк запретил списание со счета должника около 64 тысяч рублей. Грузовой автомобиль марки Shacman арестовали.
Стоимость данной машины оценивается в пределах 6 млн рублей. Если должник не выплатит организации свой долг в течение 10 дней, то грузовик будет выставлен на торги. Деньги за проданный автомобиль передадут организации для погашения задолженности, а оставшуюся сумму вернут его владельцу.