В Новосибирской области приставы арестовали грузовик должника за долг в 4,3 млн

Многотонный грузовик был арестован в Новосибирской области у местного жителя, который задолжал организации почти 4,3 млн рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области, этот грузовик мужчина приобрел с целью заняться коммерческими перевозками, взяв на это деньги в долг.