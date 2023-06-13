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В Новосибирской области приставы арестовали грузовик должника за долг в 4,3 млн

13 июня 2023, 04:08
Фото: 1MI
Должник обязан погасить долг
Мужчина из Колывани в Новосибирской области задолжал банку 4,3 млн рублей, в результате чего был арестован его грузовик Shacman стоимостью около 6 млн рублей.

Многотонный грузовик был арестован в Новосибирской области у местного жителя, который задолжал организации почти 4,3 млн рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области, этот грузовик мужчина приобрел с целью заняться коммерческими перевозками, взяв на это деньги в долг.

По словам пристава-исполнителя, гражданин не проявлял активности по погашению задолженности, поэтому банк запретил списание со счета должника около 64 тысяч рублей. Грузовой автомобиль марки Shacman арестовали.

Стоимость данной машины оценивается в пределах 6 млн рублей. Если должник не выплатит организации свой долг в течение 10 дней, то грузовик будет выставлен на торги. Деньги за проданный автомобиль передадут организации для погашения задолженности, а оставшуюся сумму вернут его владельцу.

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#Эмилия Губарева#Долг#Приставы#Общество#Транспорт#Новосибирская область
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