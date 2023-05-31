Приставы сделали заказ и отобрали машину у таксиста-алиментщика в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
«Мужчина работает в такси на автомобиле Skoda Octavia 2017 года выпуска. Сначала пристав под видом клиента позвонил ему, сделал заказ, и пока он обговаривал с диспетчером, машину окружали приставы», - сообщили в ведомстве.
Таксист воспринял эту ситуацию агрессивно. Пытался противостоять.
Но в итоге, приставы арестовали машину и передали бывшей жене должника, которая воспитывает их общих детей. Если мужчина не расплатится со своим долгом в размере 402 тысяч рублей за 10 дней, его машина будет выставлена на продажу на торгах.