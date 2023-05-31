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Приставы сделали заказ и отобрали машину у таксиста-алиментщика в Новосибирске

31 мая 2023, 05:08
Фото: 1MI
Приставы обманули таксиста, чтобы забрать его машину

В Новосибирске приставы хитростью забрали машину у таксиста-алиментщика

Судебные приставы заказали такси, чтобы задержать 27-летнего отца, который не выплачивал алименты дочери и сыну в размере 402 тысяч рублей в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.
«Мужчина работает в такси на автомобиле Skoda Octavia 2017 года выпуска. Сначала пристав под видом клиента позвонил ему, сделал заказ, и пока он обговаривал с диспетчером, машину окружали приставы», - сообщили в ведомстве.

Таксист воспринял эту ситуацию агрессивно. Пытался противостоять.

Но в итоге, приставы арестовали машину и передали бывшей жене должника, которая воспитывает их общих детей. Если мужчина не расплатится со своим долгом в размере 402 тысяч рублей за 10 дней, его машина будет выставлена на продажу на торгах.

#Такси#Приставы#Долги#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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