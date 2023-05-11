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Мать не давала бабушке видеться с внучкой в Новосибирске — вмешались приставы

11 мая 2023, 01:55
Фото: 1MI
Бабушка теперь сможет видеть свою внучку

В Новосибирске бабушке разрешили видеться с 2-летней внучкой после запретов матери

По данным пресс-службы судебных приставов, жительница Новосибирска запрещала встречи бабушки с ее двухлетней внучкой. В результате конфликта приставы вмешались в ситуацию. После этого женщина перестала мешать общению родственников.

Жительница Новосибирска не позволяла своей матери видеться с ее двухлетней внучкой вопреки решению мирового судьи.

В результате, приставы вмешались, запретив женщине выезжать из страны и вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5000 рублей.

После этого мать перестала препятствовать встречам бабушки и внучки, которые теперь могут проводить время вместе.

Напомним, что ранее в Новосибирске четырехлетний мальчик вернулся к матери после похищения отцом в 2022 году. Мужчина скрывался вместе с ребенком долгое время. 

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#Эмилия Губарева#Дети#Пенсионеры#Приставы#Общество#Город#Новосибирск
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