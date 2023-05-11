Posted Сегодня, 01:55
Published Сегодня, 01:55
Modified Сегодня, 01:58
Updated Сегодня, 01:58
Жительница Новосибирска не позволяла своей матери видеться с ее двухлетней внучкой вопреки решению мирового судьи.
В результате, приставы вмешались, запретив женщине выезжать из страны и вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5000 рублей.
После этого мать перестала препятствовать встречам бабушки и внучки, которые теперь могут проводить время вместе.
Напомним, что ранее в Новосибирске четырехлетний мальчик вернулся к матери после похищения отцом в 2022 году. Мужчина скрывался вместе с ребенком долгое время.