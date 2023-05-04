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Маме вернули 4-летнего сына, которого похитил отец в Новосибирске – помогли приставы

4 мая 2023, 02:51
Фото: 1MI
Отец похитил 4-летнего сына у матери, его вернули приставы в Новосибирске

В Новосибирске похищенного отцом 4-летнего мальчика вернули матери

Четырехлетний мальчик вернулся к матери благодаря судебным приставам в Новосибирске. Его похитил отец летом 2022 года и скрывал от экс-супруги.
«В августе родители договорились, что мальчик поживет до конца лета у отца. Но позже отец не стал возвращать матери ребенка, скрылся с ним в неизвестном направлении. Женщина обратилась в суд и там определили, что мальчик должен жить с ней. Затем она обратилась к нам, чтобы мы помогли найти ее бывшего мужа с сыном», - рассказали приставы-исполнители ГУФССП России по Новосибирской области.

Мужчина долго скрывался, по месту регистрации не проживал. Приставам пришлось выяснять, в какой детский сад ходит 4-летний ребенок, чтобы их найти.

В один из дней они приехали за ним в детсад, и туда же подъехал отец. Он попытался возразить, конфликт удалось урегулировать после беседы пристава с ним.

Ребенка вернули матери. Теперь оба родителя должны снова договариваться о свиданиях с сыном.

#Алина Шефер#Приставы#Дети#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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