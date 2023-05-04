Маме вернули 4-летнего сына, которого похитил отец в Новосибирске – помогли приставы

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Published Сегодня, 02:51
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«В августе родители договорились, что мальчик поживет до конца лета у отца. Но позже отец не стал возвращать матери ребенка, скрылся с ним в неизвестном направлении. Женщина обратилась в суд и там определили, что мальчик должен жить с ней. Затем она обратилась к нам, чтобы мы помогли найти ее бывшего мужа с сыном», - рассказали приставы-исполнители ГУФССП России по Новосибирской области.
Мужчина долго скрывался, по месту регистрации не проживал. Приставам пришлось выяснять, в какой детский сад ходит 4-летний ребенок, чтобы их найти.
В один из дней они приехали за ним в детсад, и туда же подъехал отец. Он попытался возразить, конфликт удалось урегулировать после беседы пристава с ним.
Ребенка вернули матери. Теперь оба родителя должны снова договариваться о свиданиях с сыном.