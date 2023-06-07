atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Изображение материала

Злостный неплательщик алиментов задержан в Новосибирске по дороге в магазин

7 июня 2023, 04:03
Фото: 1MI
38-летний житель Ордынки задержан за неуплату алиментов 7-летнему ребенку

В Новосибирске за отказ платить алименты 7-летней дочери арестован житель Ордынки

В Новосибирской области на 10 дней приставы задержали задолжавшего алименты свой семилетней дочери жителя Ордынки, сообщает пресс-служба УФССП.

Житель Ордынки скрывался от судебных приставов и не платил алименты супруге на 7-летнюю дочь. Мужчина был объявлен в розыск, его задержали в Ленинском районе Новосибирска, когда он вышел в магазин за продуктами.

Представитель УФССП сообщил, что в случае неуплаты долга и алиментов в будущем мужчине грозит наказание по ст. 157 УК РФ. Это статья Уголовного кодекса, по которой могут назначить принудительные работы до года или арест до 3-х месяцев, наивысшая мера наказания по этой статье — заключение в местах лишения свободы сроком до года. Сумму, которую задолжал алиментщик, УФССП не раскрывает.

Житель Новосибирска нашел 1 млн рублей на алименты после встречи с приставами
Узнать подробнее

Еще один житель Новосибирской области выплатил 1 млн рублей после того, как к нему пришли приставы.

#Ольга Храмушкина#Дети#Алименты#Приставы#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Ордынский район
Подпишитесь
Какими фруктами травят новосибирцев на рынках, рассказал химик
Сегодня, 04:05
Элитные ЖК под Новосибирском второе лето выживают без воды
Вчера, 05:34
«Колхозно»: новосибирцы раскритиковали дизайн Дня города-2023
Сегодня, 03:06
Резкое похолодание и ливни надвигаются на Новосибирскую область — новый прогноз
Сегодня, 02:27
Прокурор Купинского района разбился в Новосибирской области — погибла годовалая дочка
Вчера, 06:27
В Новосибирске улицу Ленина сделали пешеходной ко Дню города
Сегодня, 01:40