Представитель УФССП сообщил, что в случае неуплаты долга и алиментов в будущем мужчине грозит наказание по ст. 157 УК РФ. Это статья Уголовного кодекса, по которой могут назначить принудительные работы до года или арест до 3-х месяцев, наивысшая мера наказания по этой статье — заключение в местах лишения свободы сроком до года. Сумму, которую задолжал алиментщик, УФССП не раскрывает.