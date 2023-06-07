Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Житель Ордынки скрывался от судебных приставов и не платил алименты супруге на 7-летнюю дочь. Мужчина был объявлен в розыск, его задержали в Ленинском районе Новосибирска, когда он вышел в магазин за продуктами.
Представитель УФССП сообщил, что в случае неуплаты долга и алиментов в будущем мужчине грозит наказание по ст. 157 УК РФ. Это статья Уголовного кодекса, по которой могут назначить принудительные работы до года или арест до 3-х месяцев, наивысшая мера наказания по этой статье — заключение в местах лишения свободы сроком до года. Сумму, которую задолжал алиментщик, УФССП не раскрывает.
Еще один житель Новосибирской области выплатил 1 млн рублей после того, как к нему пришли приставы.