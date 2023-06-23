В Кыштовке женщина заявилась к приставам в крови и кричала, что умирает

Одним вечером в Кыштовке женщина пришла к приставам в отделение и молила о помощи: ее серьезно поколотил возлюбленный, да так, что она не могла стоять на ногах. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Сибирячку избил сожитель: вся в крови она пришла в отделение судебных приставов по Кыштовскому району и попросила помощи. Женщина еле стояла на ногах, плакала, кричала, что умирает. Ей оказали первую медицинскую помощь, а пока ждали врачей, уложили пострадавшую на кушетку. Периодически она падала в обморок и все это время с ней рядом был дежурный пристав. Когда женщина успокоилась, выяснилось, что ее избил возлюбленный. К нему явилась полиция. Злоумышленника отправили в изолятор временного содержания на 10 суток. Пациентку же увезли в больницу. Не уточняется, какие именно она получила травмы и что стало причиной конфликта. В Кыштовке женщина в крови заявилась к приставам и кричала, что умирает Узнать подробнее Читайте также: Мобилизованный дезертировал, оттаскал жену за волосы и избил продавца елок