В Кыштовке женщина заявилась к приставам в крови и кричала, что умирает

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Сибирячку избил сожитель: вся в крови она пришла в отделение судебных приставов по Кыштовскому району и попросила помощи. Женщина еле стояла на ногах, плакала, кричала, что умирает.
Ей оказали первую медицинскую помощь, а пока ждали врачей, уложили пострадавшую на кушетку. Периодически она падала в обморок и все это время с ней рядом был дежурный пристав.
Когда женщина успокоилась, выяснилось, что ее избил возлюбленный. К нему явилась полиция. Злоумышленника отправили в изолятор временного содержания на 10 суток.
Пациентку же увезли в больницу. Не уточняется, какие именно она получила травмы и что стало причиной конфликта.