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В Кыштовке женщина заявилась к приставам в крови и кричала, что умирает

23 июня 2023, 04:27
Фото: 1MI
Сибирячку избил мужчина — ее сожитель
Одним вечером в Кыштовке женщина пришла к приставам в отделение и молила о помощи: ее серьезно поколотил возлюбленный, да так, что она не могла стоять на ногах. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Сибирячку избил сожитель: вся в крови она пришла в отделение судебных приставов по Кыштовскому району и попросила помощи. Женщина еле стояла на ногах, плакала, кричала, что умирает.

Ей оказали первую медицинскую помощь, а пока ждали врачей, уложили пострадавшую на кушетку. Периодически она падала в обморок и все это время с ней рядом был дежурный пристав.

Когда женщина успокоилась, выяснилось, что ее избил возлюбленный. К нему явилась полиция. Злоумышленника отправили в изолятор временного содержания на 10 суток.

Пациентку же увезли в больницу. Не уточняется, какие именно она получила травмы и что стало причиной конфликта.

В Кыштовке женщина в крови заявилась к приставам и кричала, что умирает
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