Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Мужчину призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. В декабре 2022 года он решил сбежать из части и вернуться домой. В состоянии алкогольного опьянения он приревновал свою жену, требуя от нее доказательств измены. Он напугал женщину различными угрозами, держа нож у горла и таская ее за волосы. Конфликт удалось урегулировать.
Три дня спустя он решает украсить дом к Новому году, направившись за гирляндами и елкой. Однако покупать дерево он не собирался. Продавец отказался дать ему бесплатную сосну, что вызвало у мужчины ярость. Он избил продавца и потребовал от него дерево насильно.
— С целью хищения сосны стоимостью 700 рублей, желая обогатиться, напал на продавца, отказавшего в безвозмездном предоставлении сосны, применив к последнему насилие опасное для жизни или здоровья, нанеся один удар кулаком в область лица, а затем еще один удар разделочным (метательным) ножом в область левого предплечья, — сообщает Новосибирский гарнизонный суд.
Суд назначил ему наказание в виде 7 лет колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и его можно обжаловать.