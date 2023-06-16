Мужчину призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. В декабре 2022 года он решил сбежать из части и вернуться домой. В состоянии алкогольного опьянения он приревновал свою жену, требуя от нее доказательств измены. Он напугал женщину различными угрозами, держа нож у горла и таская ее за волосы. Конфликт удалось урегулировать.