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Мобилизованный дезертировал, оттаскал жену за волосы и избил продавца елок

16 июня 2023, 09:10
Фото: 1MI
Новосибирец сядет на 7 лет

Мобилизованный новосибирец дезертировал, напал на жену и избил продавца елок

Мобилизованный новосибирец напал на жену из-за подозрений в измене, а затем избил продавца елок, перед этим сбежав из воинской части. Суд поставил точку в этом деле.

Мужчину призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. В декабре 2022 года он решил сбежать из части и вернуться домой. В состоянии алкогольного опьянения он приревновал свою жену, требуя от нее доказательств измены. Он напугал женщину различными угрозами, держа нож у горла и таская ее за волосы. Конфликт удалось урегулировать.

Три дня спустя он решает украсить дом к Новому году, направившись за гирляндами и елкой. Однако покупать дерево он не собирался. Продавец отказался дать ему бесплатную сосну, что вызвало у мужчины ярость. Он избил продавца и потребовал от него дерево насильно.

— С целью хищения сосны стоимостью 700 рублей, желая обогатиться, напал на продавца, отказавшего в безвозмездном предоставлении сосны, применив к последнему насилие опасное для жизни или здоровья, нанеся один удар кулаком в область лица, а затем еще один удар разделочным (метательным) ножом в область левого предплечья, — сообщает Новосибирский гарнизонный суд.

Суд назначил ему наказание в виде 7 лет колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и его можно обжаловать.

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