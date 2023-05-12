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Мобилизованный новосибирец купил марихуану через Telegram — приговор суда

12 мая 2023, 03:29
Фото: 1MI
Рядовой купил наркотики

В Новосибирске мобилизованный купил наркотики через Telegram

Рядовой из Новосибирской области был осужден военным судом за приобретение наркотиков через Telegram.

В Новосибирске военнослужащий был осужден за покупку наркотиков через Telegram. Суд назначил ему штраф в размере 25 тысяч рублей, но приговор пока не вступил в законную силу.

Рядового призвали на службу в рамках частичной мобилизации, после чего он купил запрещенные вещества через Интернет. Уточняется, что купил наркотическое средство (марихуану) он у продавца, который передал ему координаты тайника-закладки через мессенджер «Телеграм».

После этого рядовой забрал запрещенное вещество. Когда его досмотрели в военной комендатуре, у него нашли и изъяли наркотики.

Гарнизонный военный суд рассмотрел дело и признал военнослужащего виновным.

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#Эмилия Губарева#Наркотики#Приговор#Суд#Мобилизованные#Общество#Город#Новосибирск
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