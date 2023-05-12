В Новосибирске мобилизованный купил наркотики через Telegram

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
В Новосибирске военнослужащий был осужден за покупку наркотиков через Telegram. Суд назначил ему штраф в размере 25 тысяч рублей, но приговор пока не вступил в законную силу.
Рядового призвали на службу в рамках частичной мобилизации, после чего он купил запрещенные вещества через Интернет. Уточняется, что купил наркотическое средство (марихуану) он у продавца, который передал ему координаты тайника-закладки через мессенджер «Телеграм».
После этого рядовой забрал запрещенное вещество. Когда его досмотрели в военной комендатуре, у него нашли и изъяли наркотики.
Гарнизонный военный суд рассмотрел дело и признал военнослужащего виновным.