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Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Беглого мобилизованного ищут военные следователи под Новосибирском

28 февраля 2023, 05:23
Фото: 1MI
Мобилизованный пропал 4 месяца назад
С обыском в дом к женщине из Сузуна Новосибирской области пришли военные следователи – они искали сбежавшего мобилизованного, о котором ничего неизвестно с осени прошлого года.

С обыском в дом к женщине из Сузуна Новосибирской области пришли военные следователи – они искали сбежавшего мобилизованного, о котором ничего неизвестно с осени прошлого года.

В рабочем поселке Сузун к женщине вломились незваные гости – как оказалось, это были военные следователи. Как рассказал сын пенсионерки, разыскиваемый мужчина снимал у его матери квартиру. Проживал он там полгода, но когда хозяйка узнала о его судимостях, сразу же выгнала.

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Женщина сильно испугалась силовиков. По словам ее сына, правоохранители не представились, не показали документы, не пригласили понятых, при этом досмотрели всю ее квартиру и заглянули даже в холодильник. К тому же, хозяйка подписала все документы, которые ей выдали следователи, не зная содержания, так как она была без очков и растерянная.

Также мужчина недоумевает, почему в деле о мобилизованном беглеце вообще всплыла квартира его матери, так как жилец там даже прописан не был. Однако документы говорят об обратном. Квартирант якобы был там прописан. При этом у новосибирца есть в Сузуне мать, бывшая жена и дети, но почему пришли искать его именно к арендодателю – непонятно, пишет НГС.

Как удалось выяснить позже, 21 октября мобилизованный Александр К. сбежал от исполнения обязанностей воинской службы из НВВКУ. В декабре было возбуждено дело по факту самовольного оставления службы. По этой статье сибиряку грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.  

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Напомним, что ранее супруга погибшего на СВО военнослужащего из Новосибирска пыталась отобрать квартиру у матери мужа: их брак был заключен фиктивно.

#Эмилия Губарева#Мобилизованные#Спецоперация#Общество#Криминал#Новосибирская область
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