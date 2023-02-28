Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
С обыском в дом к женщине из Сузуна Новосибирской области пришли военные следователи – они искали сбежавшего мобилизованного, о котором ничего неизвестно с осени прошлого года.
В рабочем поселке Сузун к женщине вломились незваные гости – как оказалось, это были военные следователи. Как рассказал сын пенсионерки, разыскиваемый мужчина снимал у его матери квартиру. Проживал он там полгода, но когда хозяйка узнала о его судимостях, сразу же выгнала.
Женщина сильно испугалась силовиков. По словам ее сына, правоохранители не представились, не показали документы, не пригласили понятых, при этом досмотрели всю ее квартиру и заглянули даже в холодильник. К тому же, хозяйка подписала все документы, которые ей выдали следователи, не зная содержания, так как она была без очков и растерянная.
Также мужчина недоумевает, почему в деле о мобилизованном беглеце вообще всплыла квартира его матери, так как жилец там даже прописан не был. Однако документы говорят об обратном. Квартирант якобы был там прописан. При этом у новосибирца есть в Сузуне мать, бывшая жена и дети, но почему пришли искать его именно к арендодателю – непонятно, пишет НГС.
Как удалось выяснить позже, 21 октября мобилизованный Александр К. сбежал от исполнения обязанностей воинской службы из НВВКУ. В декабре было возбуждено дело по факту самовольного оставления службы. По этой статье сибиряку грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, что ранее супруга погибшего на СВО военнослужащего из Новосибирска пыталась отобрать квартиру у матери мужа: их брак был заключен фиктивно.