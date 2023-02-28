Также мужчина недоумевает, почему в деле о мобилизованном беглеце вообще всплыла квартира его матери, так как жилец там даже прописан не был. Однако документы говорят об обратном. Квартирант якобы был там прописан. При этом у новосибирца есть в Сузуне мать, бывшая жена и дети, но почему пришли искать его именно к арендодателю – непонятно, пишет НГС.