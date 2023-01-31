Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:49
В 2015 году Евгения Захарченко отправили в командировку на Украину. Новосибирец был военным врачом, и долгое время служил Родине, получив звание майора.
После года командировки Евгений вернулся домой не один, а вместе с фиктивной женой. Она тоже была врачом и попросила забрать ее «из этого ада». По словам матери сибиряка, ее сын был добрым человеком и не смог пройти мимо. Брак супруги заключили, пока женщина по имени Светлана Беликова оформляла все документы на гражданство.
«Сын сказал, что хочет помочь Прилипко получить российское гражданство и собирается заключить с ней временный брак, чтобы она оформила необходимые документы. На семейном совете мы решили, что это дело — правое, нужно помочь человеку», - вспоминает мать.
Правда, развестись они так и не смогли. Родственники погибшего рассказывают, что жена-украинка его шантажировала: якобы она знала некую информацию о мужчине, которая могла дойти до его руководства.
Евгений отправился на СВО с первого дня. Погиб военный в мае. Тогда его супруга получила 7,6 млн рублей и предъявила матери Евгения, что претендует на квартиру. В ней проживает родительница военного. Жилье оформлено на сына, а по закону жена тоже имеет на нее право, хотя покупала ее семья Захарченко.
«Из всех вещей сына Марина отдала нам только его бейсболку. Еще в то время пока груз 200 шел в Новосибирск, она сказала мне, что претендует на мою квартиру из-за того, что она оформлена на Евгения. Предложила мне съехать. „Я законная жена, я тебя на улицу выкину!“ — рассказывает женщина НГС.
При этом мать со слезами на глаза вспоминает, что вдова ни копейки не вложила в похороны ее сына. Памятник за 470 тысяч женщина покупала за свои кровные деньги. Мама Евгения обратилась в суд, чтобы не лишиться квартиры. Она требует признать брак ее сына фиктивным.
Читайте также о том, как в Новосибирске мать несколько месяцев не может узнать о судьбе своего сына, который служит по контракту и участвует в СВО. Его объявили погибшим, но официальных комментариев не дают.