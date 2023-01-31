После года командировки Евгений вернулся домой не один, а вместе с фиктивной женой. Она тоже была врачом и попросила забрать ее «из этого ада». По словам матери сибиряка, ее сын был добрым человеком и не смог пройти мимо. Брак супруги заключили, пока женщина по имени Светлана Беликова оформляла все документы на гражданство.