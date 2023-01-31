atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

В Новосибирске супруга погибшего на СВО майора отнимает квартиру у его матери

31 января 2023, 05:44
Фото: 1MI
Мужчина заключил брак с женщиной из Украины - фиктивный, для получения гражданства
Жена погибшего на СВО военнослужащего из Новосибирска пытается отобрать квартиру у матери мужа: их брак был заключен фиктивно.

В 2015 году Евгения Захарченко отправили в командировку на Украину. Новосибирец был военным врачом, и долгое время служил Родине, получив звание майора.

После года командировки Евгений вернулся домой не один, а вместе с фиктивной женой. Она тоже была врачом и попросила забрать ее «из этого ада». По словам матери сибиряка, ее сын был добрым человеком и не смог пройти мимо. Брак супруги заключили, пока женщина по имени Светлана Беликова оформляла все документы на гражданство.

«Сын сказал, что хочет помочь Прилипко получить российское гражданство и собирается заключить с ней временный брак, чтобы она оформила необходимые документы. На семейном совете мы решили, что это дело — правое, нужно помочь человеку», - вспоминает мать. 

Правда, развестись они так и не смогли. Родственники погибшего рассказывают, что жена-украинка его шантажировала: якобы она знала некую информацию о мужчине, которая могла дойти до его руководства.

Евгений отправился на СВО с первого дня. Погиб военный в мае. Тогда его супруга получила 7,6 млн рублей и предъявила матери Евгения, что претендует на квартиру. В ней проживает родительница военного. Жилье оформлено на сына, а по закону жена тоже имеет на нее право, хотя покупала ее семья Захарченко.

«Из всех вещей сына Марина отдала нам только его бейсболку. Еще в то время пока груз 200 шел в Новосибирск, она сказала мне, что претендует на мою квартиру из-за того, что она оформлена на Евгения. Предложила мне съехать. „Я законная жена, я тебя на улицу выкину!“ — рассказывает женщина НГС.

При этом мать со слезами на глаза вспоминает, что вдова ни копейки не вложила в похороны ее сына. Памятник за 470 тысяч женщина покупала за свои кровные деньги. Мама Евгения обратилась в суд, чтобы не лишиться квартиры. Она требует признать брак ее сына фиктивным.

В Новосибирске сибирячка три месяца не может узнать о судьбе сына-контрактника на СВО
Узнать подробнее

Читайте также о том, как в Новосибирске мать несколько месяцев не может узнать о судьбе своего сына, который служит по контракту и участвует в СВО. Его объявили погибшим, но официальных комментариев не дают. 

#Эмилия Губарева#Участник СВО#Погиб#Общество#Новосибирск
Подпишитесь
«Нашу идею о площади Победы используют в корыстных целях»: жители о проекте АР. Тэго
Вчера, 10:15
Бывший заключенный из Новосибирска рассказал, с какими статьями берут в ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 02:59
Все равно в пробках стоять: новосибирцы высмеяли новые троллейбусы
Сегодня, 01:55
Ипотека за рубль: в чем подвох, рассказала риэлтор из Новосибирска
Сегодня, 04:37
Бастрыкин проверит законность строительства высотки напротив "Победы" в Новосибирске
Вчера, 11:25
«Тихий центр» под высотки: как мэрия «прячет» перезонирование участка «Универсама»
Сегодня, 05:24