Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Жительница Новосибирска Галина Лаптинова третий месяц пытается узнать: жив ли ее сын-контрактник, который находится в зоне проведения специальной военной операции.
Мужчина служит по контракту с 2020 года. По словам женщины, срок контракта должен был завершиться в ноябре, однако после объявления частичной мобилизации в стране, его продлили. В последний раз военный выходил на связь с матерью 15 ноября. Спустя некоторое время ей позвонил командир и сообщил о гибели ее сына: он погиб вместе со своим сослуживцем из Новосибирской области и командиром. В их машину попал снаряд противника, а в живых остался только водитель, пишет НГС.
Галину попросили сдать ДНК-материал, однако новостей с экспертизы нет уже третий месяц. В воинской части, где служил парень, установили фотографию погибших военных с траурными лентами и на фото есть ее сын. При этом никакой информации родственникам военнослужащих предоставлено не было. Также женщине прислали письмо из части, в котором сообщается, что тот, «возможно, погиб», однако официальной информации до сих пор нет.
Сибирячка рассказывает, что погибшие в тот день вместе с ее сыном до сих пор стоят в очереди на опознание по ДНК. В конце декабря прошло опознание командира орудия. В Минобороны данную информацию еще не прокомментировали.
Напомним, ранее стало известно, что соцсетях распространяется фейк-видео, на котором якобы российские бойцы заявляют, что еще не взяли город Соледар и пока «дело плохо». Один из героев ролика представился новосибирцем. На Первом канале в программе «АнтиФейк» разоблачили ролик.