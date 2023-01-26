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Published Сегодня, 05:35

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Updated Сегодня, 05:39

В Новосибирске сибирячка три месяца не может узнать о судьбе сына-контрактника на СВО

26 января 2023, 05:35
Фото: 1MI
Военный выходил на связь с матерью в ноябре-2022 года
Сибирячка несколько месяцев не может узнать о судьбе своего сына, который служит по контракту и участвует в СВО.

Жительница Новосибирска Галина Лаптинова третий месяц пытается узнать: жив ли ее сын-контрактник, который находится в зоне проведения специальной военной операции.

Мужчина служит по контракту с 2020 года. По словам женщины, срок контракта должен был завершиться в ноябре, однако после объявления частичной мобилизации в стране, его продлили. В последний раз военный выходил на связь с матерью 15 ноября. Спустя некоторое время ей позвонил командир и сообщил о гибели ее сына: он погиб вместе со своим сослуживцем из Новосибирской области и командиром. В их машину попал снаряд противника, а в живых остался только водитель, пишет НГС.

Галину попросили сдать ДНК-материал, однако новостей с экспертизы нет уже третий месяц. В воинской части, где служил парень, установили фотографию погибших военных с траурными лентами и на фото есть ее сын. При этом никакой информации родственникам военнослужащих предоставлено не было. Также женщине прислали письмо из части, в котором сообщается, что тот, «возможно, погиб», однако официальной информации до сих пор нет.

Сибирячка рассказывает, что погибшие в тот день вместе с ее сыном до сих пор стоят в очереди на опознание по ДНК. В конце декабря прошло опознание командира орудия. В Минобороны данную информацию еще не прокомментировали.

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#Эмилия Губарева#Погиб#СВО#Общество#Спецоперация#Новосибирск
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