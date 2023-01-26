Мужчина служит по контракту с 2020 года. По словам женщины, срок контракта должен был завершиться в ноябре, однако после объявления частичной мобилизации в стране, его продлили. В последний раз военный выходил на связь с матерью 15 ноября. Спустя некоторое время ей позвонил командир и сообщил о гибели ее сына: он погиб вместе со своим сослуживцем из Новосибирской области и командиром. В их машину попал снаряд противника, а в живых остался только водитель, пишет НГС.