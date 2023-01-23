Фейк-видео о Соледаре и бойце «Вагнера» из Новосибирска разоблачили эксперты

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Фейк-видео с якобы российскими военными разлетелось по разным крупным пабликам за считанные дни. На Первом канале в программе «АнтиФейк» разоблачили ролик.
В кадре стоят трое военных в российской форме. Один из них представился жителем Новосибирска и бойцом «Вагнера». Примечательно, но имел он украинский акцент. Мужчины заявляют, что находятся в городе Соледар, рядом со станцией Соль. По их словам «тут <кошмар> что творится и на самом деле город не взят, а «хохлы лезут из всех щелей», также постоянно идут обстрелы. В ролике присутствует много мата, поэтому прикрепить мы его не можем.
Однако приглашенные эксперты программы не поверили в эту игру актеров. Например, один из военных нарядился в шапку-ушанку, которую давно не используют российские бойцы. Россияне тоже не поверили героям видео, пошутив в комментариях про Оскары, маскарад и чепуху.
Оказалось, такие видео создаются для украинской аудитории, чтобы убедить их в больших потерях российской армии, которая не сдвигается с места. Такие фейки выпускаются постоянно. Зачастую на картинку просто накладывается другой звук.
Напомним, что в январе в одной из групп в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой мобилизованные из Новосибирска жаловались на отсутствие горячей воды и боевых указаний. Участника спецоперации неприятно удивило, что мобилизованные просят помощи у властей, а не у сослуживцев