Фейк-видео о Соледаре и бойце «Вагнера» из Новосибирска разоблачили эксперты

В кадре стоят трое военных в российской форме. Один из них представился жителем Новосибирска и бойцом «Вагнера». Примечательно, но имел он украинский акцент. Мужчины заявляют, что находятся в городе Соледар, рядом со станцией Соль. По их словам «тут <кошмар> что творится и на самом деле город не взят, а «хохлы лезут из всех щелей», также постоянно идут обстрелы. В ролике присутствует много мата, поэтому прикрепить мы его не можем.