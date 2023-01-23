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Posted Сегодня, 10:11

Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Фейк-видео о Соледаре и бойце «Вагнера» из Новосибирска разоблачили эксперты

Сегодня, 10:11
Фото: 1tv.ru
Бойцы представились российскими военными. Один из них был якобы из Новосибирска
В соцсетях распространяется фейк-видео, на котором якобы российские бойцы заявляют, что еще не взяли город Соледар и пока «дело плохо». Один из героев ролика представился новосибирцем.

Фейк-видео с якобы российскими военными разлетелось по разным крупным пабликам за считанные дни. На Первом канале в программе «АнтиФейк» разоблачили ролик.

В кадре стоят трое военных в российской форме. Один из них представился жителем Новосибирска и бойцом «Вагнера». Примечательно, но имел он украинский акцент. Мужчины заявляют, что находятся в городе Соледар, рядом со станцией Соль. По их словам «тут <кошмар> что творится и на самом деле город не взят, а «хохлы лезут из всех щелей», также постоянно идут обстрелы. В ролике присутствует много мата, поэтому прикрепить мы его не можем.

Однако приглашенные эксперты программы не поверили в эту игру актеров. Например, один из военных нарядился в шапку-ушанку, которую давно не используют российские бойцы. Россияне тоже не поверили героям видео, пошутив в комментариях про Оскары, маскарад и чепуху.

Оказалось, такие видео создаются для украинской аудитории, чтобы убедить их в больших потерях российской армии, которая не сдвигается с места. Такие фейки выпускаются постоянно. Зачастую на картинку просто накладывается другой звук.

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Напомним, что в январе в одной из групп в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой мобилизованные из Новосибирска жаловались на отсутствие горячей воды и боевых указаний. Участника спецоперации неприятно удивило, что мобилизованные просят помощи у властей, а не у сослуживцев

#Эмилия Губарева#СВО#Военные#Общество#Украина#Армия
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