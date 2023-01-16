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Posted Сегодня, 02:31

Published Сегодня, 02:31

Modified Сегодня, 02:35

Updated Сегодня, 02:35

Военнослужащий из Новосибирска раскритиковал жалобы мобилизованных земляков в СВО

Сегодня, 02:31
Фото: Сергей Рудковский / 1MI
Несколько военных пожаловались на плохие условия в зоне СВО
Доброволец из Новосибирска ответил на анонимные жалобы своих земляков, которые были возмущены плохими условиями пребывания в зоне СВО.

В начале января в одной из групп в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой мобилизованные из Новосибирска жаловались на отсутствие горячей воды и боевых указаний.

Военные закрыли свои лица, надев балаклавы, а также сняли опознавательные знаки. В ролике они жаловались на плохие условия в зоне проведения спецоперации, в которых они живут несколько месяцев.

Помощи они просили у губернатора НСО Андрея Травникова и мэра Анатолия Локтя. Однако личности этих военных до сих пор установить не удалось.

Один из военнослужащих, добровольно отправившись на СВО, раскритиковал жалобы героев видеоролика. Участника спецоперации неприятно удивило, что мобилизованные просят помощи у властей, а не у сослуживцев

Кроме того, военнослужащий резко высказался по поводу автора ролика:  «есть одна паршивая овца, которая боится».

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Напомним, ранее художница написала картину, символизирующую возвращение военнослужащего с зоны СВО домой – в Новосибирск.

#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#СВО
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