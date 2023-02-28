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Published Сегодня, 01:43

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Updated Сегодня, 01:45

Отец участника СВО из Новосибирской области завил об отказе врачей лечить его сына

28 февраля 2023, 01:43
Фото: 1MI
Мужчина заявил об отказе лечить его сына-военного
Раненого в зоне СВО не стали лечить в госпитале, сообщает житель Новосибирской области Сергей в региональном отделении Общероссийского Народного фронта в ВК-группе.

Автор обращения по имени Сергей рассказал, что его сын – военнослужащий. Он был ранен в зоне СВО, а также получил контузию. У участника спецоперации, по словам мужчины, нашли 14 осколков в госпитале им. Вишневского, однако извлекать их не стали. Также врачи не поставили диагноз контузия.

Затем, раненого сына, якобы отправили в часть для подготовки военных к возвращению на передовую: «и это несмотря на явные признаки контузии и начавшиеся проблемы с давлением».

Однако в эфире ОНФ медицинский эксперт Дмитрий Еделев успокоил отца военного. Он объяснил, что осколки не извлекают в том случае, когда это приведет к травмам организма. Для разъяснения ситуации Сергею посоветовали обратиться за консультацией в Министерство обороны.

В комментариях сибиряки тоже поделились своей историей и написали, что их родственников также когда-то ранили, а осколки не извлекали:

«Иногда извлекать их опаснее, чем оставлять. У меня свёкор на Великой Отечественной получил осколочное ранение в лёгкое. Извлекать не стали. До 97 лет прожил с осколками в лёгком!»;
«Нельзя микроскопические осколки удалять. Сколько нужно разрезать, чтобы их извлечь, сколько повредится микрососудов....».
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Напомним, что ранее супруга погибшего на СВО военнослужащего из Новосибирска пыталась отобрать квартиру у матери мужа: их брак был заключен фиктивно.

#Эмилия Губарева#Участник СВО#Зона СВО#Спецоперация#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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