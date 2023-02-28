Автор обращения по имени Сергей рассказал, что его сын – военнослужащий. Он был ранен в зоне СВО, а также получил контузию. У участника спецоперации, по словам мужчины, нашли 14 осколков в госпитале им. Вишневского, однако извлекать их не стали. Также врачи не поставили диагноз контузия.