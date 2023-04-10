8 подростков получили передозировку наркотиками в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Всего за первый квартал 2023 года бригады скорой помощи зафиксировали 488 выездов — они связаны с отравлениями наркотиками, о чем сообщил НГС заведующий организационно-методическим консультационным отделом Новосибирского областного клинического наркологического диспансера Равиль Теркулов.
Сибиряки получали отравления разными веществами: героином, марихуаной, кодеином, метадоном, морфином и синтетическими наркотиками. В 2022 году в регионе от передозировки скончались 462 человека, а в 2021 году — 480.
Среди подростков в 2022 году зафиксировали 16 передозировок: один ребенок умер. В 2021 году 21 школьник отравился наркотиками, двое погибли. Напомним, ранее мы назвали самые «наркоманские» районы.