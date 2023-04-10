8 подростков получили передозировку наркотиками в Новосибирске

В Новосибирске 8 подростков получили передозировку наркотиками

В марте 2023 года в Новосибирске скорая помощь выезжала на вызовы к подросткам с передозировкой наркотиками восемь раз. Среди них были несовершеннолетние 14 и 16 лет.