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8 подростков получили передозировку наркотиками в Новосибирске

10 апреля 2023, 09:11
Фото: 1MI
8 детей получили отравление наркотиками

В Новосибирске 8 подростков получили передозировку наркотиками

В марте 2023 года в Новосибирске скорая помощь выезжала на вызовы к подросткам с передозировкой наркотиками восемь раз. Среди них были несовершеннолетние 14 и 16 лет.

Всего за первый квартал 2023 года бригады скорой помощи зафиксировали 488 выездов — они связаны с отравлениями наркотиками, о чем сообщил НГС заведующий организационно-методическим консультационным отделом Новосибирского областного клинического наркологического диспансера Равиль Теркулов.

Сибиряки получали отравления разными веществами: героином, марихуаной, кодеином, метадоном, морфином и синтетическими наркотиками. В 2022 году в регионе от передозировки скончались 462 человека, а в 2021 году — 480.

Среди подростков в 2022 году зафиксировали 16 передозировок: один ребенок умер. В 2021 году 21 школьник отравился наркотиками, двое погибли. Напомним, ранее мы назвали самые «наркоманские» районы.

Названы самые «наркоманские» районы Новосибирска
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#Наркотики#Дети#Подростки#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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