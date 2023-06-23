atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:53

Published Сегодня, 01:53

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Изображение материала

В Кыштовке женщина в крови заявилась к приставам и кричала, что умирает

23 июня 2023, 01:53
Фото: 1MI
Женщина была в крови

В Кыштовке женщину избил сожитель и она в крови пришла к приставам

В Кыштовке Новосибирской области женщина, избитая сожителем, получила помощь в отделении судебных приставов, после чего была доставлена в больницу, а нападавшего отправили в изолятор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по региону.

В один вечер в отделение судебных приставов по Кыштовскому району прибежала женщина, которая была в крови. Она просила о помощи. Сотрудники отделения вызвали скорую и полицию, а также спешно оказали первую доврачебную помощь.

Первым женщину увидел судебный пристав: она еле стояла на ногах и кричала, что умирает. Сотрудники напоили ее водой и уложили на койке в кабинете. Все это время они находились рядом с ней, так как она периодически теряла сознание.

Когда женщина успокоилась, выяснилось, что ее избил сожитель. Пациентку увезла скорая в больницу. На место произошедшего прибыл наряд полиции для составления протокола. Известно, что сожитель был отправлен в изолятор временного содержания на 10 суток.

Пол был залит кровью: парня и девушку избили в общежитии под Новосибирском
Узнать подробнее
Читайте также:
Мобилизованный дезертировал, оттаскал жену за волосы и избил продавца елок98-летнего ветерана ВОВ избили в пансионате для престарелых в НовосибирскеВ Новосибирске школьница избила одноклассника за вымогательство 100 рублей
#Эмилия Губарева#Общество#Кыштовский район#Судебные приставы#Медицинская помощь#Полиция#Избиение#18+#Криминал#Нападение#Новосибирская область
Подпишитесь
Пятеро мобилизованных из Барабинского района попали в плен на Украине
Вчера, 07:11
Как посмотреть бесплатно выступление Баста на VK-Фесте в Новосибирске
Сегодня, 01:33
Ночь на шконке провел общественник из Новосибирска в полиции Кемерово: как и почему
Сегодня, 03:46
Концерт рэпера OG Buda на VK Fest в Новосибирске требует отменить «Союз отцов»
Сегодня, 01:19
Дату авиашоу-2023 в Мочище назвало Правительство Новосибирской области
Вчера, 04:41
Град в Ордынке оказался фейковым видео из Дагестана — новосибирцы купились
Вчера, 05:19