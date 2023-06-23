Posted Сегодня, 01:53
Published Сегодня, 01:53
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
В один вечер в отделение судебных приставов по Кыштовскому району прибежала женщина, которая была в крови. Она просила о помощи. Сотрудники отделения вызвали скорую и полицию, а также спешно оказали первую доврачебную помощь.
Первым женщину увидел судебный пристав: она еле стояла на ногах и кричала, что умирает. Сотрудники напоили ее водой и уложили на койке в кабинете. Все это время они находились рядом с ней, так как она периодически теряла сознание.
Когда женщина успокоилась, выяснилось, что ее избил сожитель. Пациентку увезла скорая в больницу. На место произошедшего прибыл наряд полиции для составления протокола. Известно, что сожитель был отправлен в изолятор временного содержания на 10 суток.