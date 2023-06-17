Пол был залит кровью: парня и девушку избили в общежитии под Новосибирском

Прибывшие на вызов полицейские уже выяснили все подробности случившегося и задержали всех участников ситуации. ГУ МВД по Новосибирской области подтвердило факт драки. Жертвам были выданы направления на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степень полученных травм.