atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Изображение материала

Пол был залит кровью: парня и девушку избили в общежитии под Новосибирском

17 июня 2023, 14:01
Фото: 1MI
Личности нападавших установлены

В Новосибирской области парня и девушку избили в общежитии

В общежитии на улице Вокзальной в Бердске были избиты парень и девушка, сообщают в пресс-службе регионального МВД.

По словам свидетелей, конфликт разразился в подъезде общежития на первом этаже 15 июня вечером. Как сообщает издание КП-Новосибирск, пол был залит кровью, на месте остались волосы и разбитые очки.

Прибывшие на вызов полицейские уже выяснили все подробности случившегося и задержали всех участников ситуации. ГУ МВД по Новосибирской области подтвердило факт драки. Жертвам были выданы направления на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степень полученных травм.

Как уточняет НГС, драки в этом общежитии происходят часто. Пока неясно, что точно послужило причиной конфликта.

В Новосибирске массовая драка на улице Кошурникова попала на видео
Узнать подробнее
Читайте также:
«Должна отреагировать диаспора»: новосибирцев возмутила вечерняя драка на МЖК«МЖК не для русских»: очередная драка с мигрантами возмутила новосибирцев
#Нападение#18+#Драка#Бердск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
Подпишитесь
«Эту схему я придумал месяц назад» — жулика-ютубера разоблачил блогер из Новосибирска
Вчера, 13:28
ТОП-10 лучших фото с выпускного офицеров в Новосибирском военном институте (НВИ)
Сегодня, 05:27
Рабочий погиб во время ремонта резервуара на ТЭЦ-5 в Новосибирске
Сегодня, 02:47
Что известно о компании ООО «Брусника», на стройплощадке которой упал кран
15 июня 10:26
Названы самые высокооплачиваемые вакансии для медиков в Новосибирске
Сегодня, 02:18
Температура воды в Оби и Новосибирском водохранилище: можно ли купаться на выходных
Вчера, 05:16