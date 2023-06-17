Пол был залит кровью: парня и девушку избили в общежитии под Новосибирском

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
По словам свидетелей, конфликт разразился в подъезде общежития на первом этаже 15 июня вечером. Как сообщает издание КП-Новосибирск, пол был залит кровью, на месте остались волосы и разбитые очки.
Прибывшие на вызов полицейские уже выяснили все подробности случившегося и задержали всех участников ситуации. ГУ МВД по Новосибирской области подтвердило факт драки. Жертвам были выданы направления на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степень полученных травм.
Как уточняет НГС, драки в этом общежитии происходят часто. Пока неясно, что точно послужило причиной конфликта.