«МЖК не для русских»: очередная драка с мигрантами возмутила новосибирцев

Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
Modified Сегодня, 02:34
Updated Сегодня, 02:34
По информации, которой располагает Telegram-канал «АСТ-54 Black», в Новосибирске у жилого дома № 42 по улице Высоцкого в Октябрьском районе произошла драка.
Точная причина конфликта нам неизвестна. Ролик показывает, что потасовка продолжалась около минуты, и в драке участвовали двое молодых людей. Один из них кажется иностранцем, возможно мигрантом из стран ближнего зарубежья.
Еще двадцать человек следили за дракой со стороны, но не пытались остановить ее. В настоящее время полиция не комментировала случившееся. Автор поста утверждает, что потасовка якобы произошла из-за межнационального конфликта:
«Под окнами дома Высоцкого, 42, завязалась драка. Парень в чёрной майке говорил, что МЖК не для русских, после чего местный гопник решил объяснить ему на кулаках, что он не прав», — говорится в публикации.
В комментариях к видео разгорелась «война»: почти все интернет-пользователи встали на сторону русского парня, участвовавшего в драке, а про иностранца сибиряки высказывались крайне негативно, тем самым «разжигая» межнациональный конфликт.
«Красавец, я на МЖК с конца восмидесятых, это мой район и он всю жизнь был русский, с огромным количеством приезжих»;
«Если русские будут так себя вести на их родине, им это понравится интересно? Депортировать всех н**** и все дела»;
«Зачем вы нормального мужика назвали «местным гопником»?»;
«Ежедневно такие новости по всей стране. То дагенстанец на красной площади на камеру говорит, что русским тут не место. То толпа таджиков избивает русского парня с криками бей русских. Это происходит ежедневно. Кто там говорит, что нет плохих наций? Да есть они и они массово заезжают в нашу страну»;
«Вот чтобы они не говорили,что мы к ним плохо относимся.Так они сами провоцируют и неуважительно относятся к нам.Господа черн…ые вы здесь гости, и ведите себя уважительно к нашему народу»;
«Гастарбайтер походу оказался трусом, в концовке бежал не оборачиваясь».
Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*