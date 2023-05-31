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«МЖК не для русских»: очередная драка с мигрантами возмутила новосибирцев

31 мая 2023, 02:32
Фото: 1MI
Драка якобы произошла на фоне межнационального конфликта

В Новосибирске произошла драка в Октябрьском районе

Драка произошла в Октябрьском районе Новосибирска — возможной причиной мог стать межнациональный конфликт, сообщают Telegram-каналы.

По информации, которой располагает Telegram-канал «АСТ-54 Black», в Новосибирске у жилого дома № 42 по улице Высоцкого в Октябрьском районе произошла драка.

Точная причина конфликта нам неизвестна. Ролик показывает, что потасовка продолжалась около минуты, и в драке участвовали двое молодых людей. Один из них кажется иностранцем, возможно мигрантом из стран ближнего зарубежья.

Еще двадцать человек следили за дракой со стороны, но не пытались остановить ее. В настоящее время полиция не комментировала случившееся. Автор поста утверждает, что потасовка якобы произошла из-за межнационального конфликта:

«Под окнами дома Высоцкого, 42, завязалась драка. Парень в чёрной майке говорил, что МЖК не для русских, после чего местный гопник решил объяснить ему на кулаках, что он не прав», — говорится в публикации.
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В комментариях к видео разгорелась «война»: почти все интернет-пользователи встали на сторону русского парня, участвовавшего в драке, а про иностранца сибиряки высказывались крайне негативно, тем самым «разжигая» межнациональный конфликт.

«Красавец, я на МЖК с конца восмидесятых, это мой район и он всю жизнь был русский, с огромным количеством приезжих»;

«Если русские будут так себя вести на их родине, им это понравится интересно? Депортировать всех н**** и все дела»;

«Зачем вы нормального мужика назвали «местным гопником»?»;

«Ежедневно такие новости по всей стране. То дагенстанец на красной площади на камеру говорит, что русским тут не место. То толпа таджиков избивает русского парня с криками бей русских. Это происходит ежедневно. Кто там говорит, что нет плохих наций? Да есть они и они массово заезжают в нашу страну»;

«Вот чтобы они не говорили,что мы к ним плохо относимся.Так они сами провоцируют и неуважительно относятся к нам.Господа черн…ые вы здесь гости, и ведите себя уважительно к нашему народу»;

«Гастарбайтер походу оказался трусом, в концовке бежал не оборачиваясь».

 

Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*

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#Эмилия Губарева#Мигранты#18+#Общество#Город#Новосибирск
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