«МЖК не для русских»: очередная драка с мигрантами возмутила новосибирцев

«Ежедневно такие новости по всей стране. То дагенстанец на красной площади на камеру говорит, что русским тут не место. То толпа таджиков избивает русского парня с криками бей русских. Это происходит ежедневно. Кто там говорит, что нет плохих наций? Да есть они и они массово заезжают в нашу страну»;