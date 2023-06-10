Массовая драка произошла в Октябрьском районе Новосибирска, в районе остановки общественного транспорта «Улица Стофато». На кадрах видеосъемки, сделанной очевидцем из салона автомобиля, видно, что участники потасовки заблокировали проезжую часть. Среди дерущихся обращает на себя внимание женщина, вооруженная палкой. Она наносит ей удары одному из участников конфликта, но после сама оказывается поваленной на землю.