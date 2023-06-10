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В Новосибирске массовая драка на улице Кошурникова попала на видео

10 июня 2023, 06:46
Фото: 1MI
Что не поделили участники конфликта, пока неизвестно
Не менее восьми человек, в том числе, женщина, сошлись в рукопашной схватке на проезжей части в районе «Золотой нивы»

Массовая драка произошла в Октябрьском районе Новосибирска, в районе остановки общественного транспорта «Улица Стофато». На кадрах видеосъемки, сделанной очевидцем из салона автомобиля, видно, что участники потасовки заблокировали проезжую часть. Среди дерущихся обращает на себя внимание женщина, вооруженная палкой. Она наносит ей удары одному из участников конфликта, но после сама оказывается поваленной на землю.

Инцидент произошел на проезжей части улицы Кошурникова
Видео: АСТ-54

В пресс-службе регионального главка полиции инцидент пока никак не комментируют.

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#Драка#Инцидент#Происшествия#Новосибирск#Видео
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