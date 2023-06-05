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Массовая драка завязалась на пляже у Юго-Западного котлована в Новосибирске

5 июня 2023, 01:11
Фото: 1MI
Есть пострадавший

В Новосибирске завязалась массовая драка на пляже у Юго-Западного котлована

Массовая драка произошла на пляже в Новосибирске: что стало причиной конфликта и чем закончилась потасовка, подробности сообщили очевидцы.

Вечером 4 июня на пляже у Юго-Западного котлована в Новосибирске произошла массовая драка.

Конфликт начался после 19.00. Очевидцы уточнили, что некоторые участники драки были вооружены разбитой бутылкой и доской. Согласно информации свидетелей, причиной конфликта стало желание одного из парней познакомиться с девушкой.

Участвовало в потасовке не более десяти человек. В настоящий момент известно об одном пострадавшем, пишет НГС. На место происшествия прибыли правоохранительные органы.

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#Эмилия Губарева#Драка#Пляж#Общество#Город#Новосибирск
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