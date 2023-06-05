Массовая драка завязалась на пляже у Юго-Западного котлована в Новосибирске

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Published Сегодня, 01:11
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Вечером 4 июня на пляже у Юго-Западного котлована в Новосибирске произошла массовая драка.
Конфликт начался после 19.00. Очевидцы уточнили, что некоторые участники драки были вооружены разбитой бутылкой и доской. Согласно информации свидетелей, причиной конфликта стало желание одного из парней познакомиться с девушкой.
Участвовало в потасовке не более десяти человек. В настоящий момент известно об одном пострадавшем, пишет НГС. На место происшествия прибыли правоохранительные органы.