В Новосибирске обсуждают сходство судебного пристава с мертвым казахстанцем

Издание отмечает, что фотографии главного судебного пристава и человека, указанного в карточке, очень похожи. Совпадают и даты рождения. Можно допустить, предполагают журналисты, что документ — подделка, а вся эта история — банальный вброс, направленный на дискредитацию высокопоставленного лица. Правда, в таком случае остается открытым вопрос: кому это нужно и зачем. И как проходила проверка на полиграфе? Эта процедура, которую проводит служба внутренней безопасности ФССП, обязательна для кандидатов на подобную должность. Или, может, все пошло по сценарию, как писал Достоевский: «В нашей странной России можно делать все что угодно»?