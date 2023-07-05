В Новосибирске обсуждают сходство судебного пристава с мертвым казахстанцем

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
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Updated Сегодня, 08:16
Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю Дмитрий Лабутин родился в Казахстане, что, безусловно, не мешает ему занимать значимые должности в российской государственной системе. Однако пользователи соцсетей обсуждают удивительный документ — карточку об аннуляции паспорта гражданина Республики Казахстан Дмитрия Лабутина в связи с его смертью. Документ датирован 2016 годом. Оперативно подтвердить или опровергнуть подлинность этой информации невозможно, пишет издание «ЧС-Инфо».
Издание отмечает, что фотографии главного судебного пристава и человека, указанного в карточке, очень похожи. Совпадают и даты рождения. Можно допустить, предполагают журналисты, что документ — подделка, а вся эта история — банальный вброс, направленный на дискредитацию высокопоставленного лица. Правда, в таком случае остается открытым вопрос: кому это нужно и зачем. И как проходила проверка на полиграфе? Эта процедура, которую проводит служба внутренней безопасности ФССП, обязательна для кандидатов на подобную должность. Или, может, все пошло по сценарию, как писал Достоевский: «В нашей странной России можно делать все что угодно»?
По сути, Дмитрий Лабутин удивительным образом оказался в положении «кота Шрёдингера». Напомним, это понятие предложено одним из создателей квантовой механики Эрвином Шрёдингером в 1935 году. В ходе мысленного эксперимента возникает суперпозиция живого и мёртвого кота, что выглядит абсурдно с точки зрения здравого смысла.
Между тем, сейчас руководители региональных управлений службы судебных приставов проходят через процесс переаттестации. Он предшествует так называемой межрегиональной ротации, когда руководители одного регионального ФССП переходят на соответствующую должность в другом регионе. Наблюдатели прочат Дмитрию Лабутину кресло руководителя службы по Новосибирской области. Возможно, повышенный интерес журналистов и блогеров к его персоне связан именно с этим.