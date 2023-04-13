Стало известно, мог ли двойник Филиппа Киркорова выступать в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Филипп Киркоров приезжал в Новосибирск с концертом в начале апреля. Прогулялся по центральным улицам, посетил могилу Татьяны Снежиной и сквер у НОВАТа. Со своими поклонниками певец делился видео, и по этим кадрах фанаты заметили – их кумир сильно изменился.
«У Филиппа странные глаза – голубые, хотя всегда карие были, взгляд не тот, голос изменился, походка. Он еще не такой старый, судя по годам, но выглядит, как натуральный дед», - пишут сибиряки в комментариях во «ВКонтакте».
Киркоров не скрывал, что сделал пластическую операцию, чтобы помолодеть. Но, видимо, получилось неудачно. Поклонники такие перемены во внешности не оценили.
Сам певец на своих страницах в соцсетях твердо заявил, что у него двойников нет. На всех концертах, в том числе в Новосибирске, выступал он сам — «единственный и неповторимый». А что он вытворял на сцене «Локомотив-Арена», читайте в нашем материале ниже.