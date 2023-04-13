atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Изображение материала

Стало известно, мог ли двойник Филиппа Киркорова выступать в Новосибирске

13 апреля 2023, 10:50
Фото: Филипп Киркоров/страница ВК
Филиппа Киркорова мог заменить двойник на концерте в Новосибирске
Новосибирцев обескуражил новый образ Филиппа Киркорова, и они осмелились предположить, что выступал перед ними 5 апреля двойник короля эстрады. Оказалось, подобные мысли возникли у многих фанатов певца по всей России — это активно обсуждают в соцсетях.

Филипп Киркоров приезжал в Новосибирск с концертом в начале апреля. Прогулялся по центральным улицам, посетил могилу Татьяны Снежиной и сквер у НОВАТа. Со своими поклонниками певец делился видео, и по этим кадрах фанаты заметили – их кумир сильно изменился.

«У Филиппа странные глаза – голубые, хотя всегда карие были, взгляд не тот, голос изменился, походка. Он еще не такой старый, судя по годам, но выглядит, как натуральный дед», - пишут сибиряки в комментариях во «ВКонтакте».

«Тощий, опухший»: Филипп Киркоров напугал фанатов из Новосибирска внешним видом
Узнать подробнее

Киркоров не скрывал, что сделал пластическую операцию, чтобы помолодеть. Но, видимо, получилось неудачно. Поклонники такие перемены во внешности не оценили.

Сам певец на своих страницах в соцсетях твердо заявил, что у него двойников нет. На всех концертах, в том числе в Новосибирске, выступал он сам — «единственный и неповторимый». А что он вытворял на сцене «Локомотив-Арена», читайте в нашем материале ниже.

«Чудо в перьях»: что вытворял Киркоров на скандальном концерте в Новосибирске
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Общество#Скандальный концерт Киркорова в Новосибирске#Певец#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Что говорят новосибирцы об электронных повестках – паника возникла в соцсетях
Сегодня, 05:56
В Новосибирск пришла разнарядка о наборе военнослужащих по контракту
11 апреля 13:26
Что будет за неявку по электронной повестке на «Госуслугах» рассказал юрист
Вчера, 05:47
Майские праздники в Новосибирске: как и сколько отдыхаем в 2023 году
Сегодня, 03:35
В Новосибирске за прошедший год двое заключенных получили пожизненное: смотрим за что
Вчера, 09:45
Снова похолодание до -10 °C – смотрим прогноз погоды на неделю в Новосибирске
Сегодня, 01:45