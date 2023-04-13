Стало известно, мог ли двойник Филиппа Киркорова выступать в Новосибирске

Сам певец на своих страницах в соцсетях твердо заявил, что у него двойников нет. На всех концертах, в том числе в Новосибирске, выступал он сам — «единственный и неповторимый». А что он вытворял на сцене «Локомотив-Арена», читайте в нашем материале ниже.