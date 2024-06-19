Годзилла против новосибирских охранников: эпичная погоня попала на видео

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
В Новосибирске стандартная ситуация с вызовом охранников обернулась эпичной погоней. В магазине сотрудница заметила, как двое лиц сомнительной наружности попытались выйти, не оплатив пиво. Очевидцы, заметившие противоправный поступок, попытались остановить воришек, завязалась драка.
Любители бесплатного пива в первом раунде схватки победили. При этом они позвонили и дождались прибытия на место представителей армянской диаспоры. На место также приехали сотрудники АБ «Гвардия» и полицейские.
Воришки испугались и попытались уехать с места конфликта. Погоня была стремительной и завершилась задержанием агрессоров. Мужчин задержали.
«Задержанный армянин известен по прозвищу Годзилла», — сообщили в АБ «Гвардии».
Известно, что Годзилла ранее уже имел проблемы с законом. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.