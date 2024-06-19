atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Эпичная погоня и схватка Годзиллы с новосибирскими охранниками попала на видео

Годзилла против новосибирских охранников: эпичная погоня попала на видео

19 июня 2024, 12:43
Фото: АБ Гвардия

Эпичная погоня и схватка Годзиллы с новосибирскими охранниками попала на видео

Воришки, среди которых был Годзилла, не захотели расплачиваться за алкоголь и устроили драку, погоню и стычку с армянской диаспорой, рассказали в АБ «Гвардия»

В Новосибирске стандартная ситуация с вызовом охранников обернулась эпичной погоней. В магазине сотрудница заметила, как двое лиц сомнительной наружности попытались выйти, не оплатив пиво. Очевидцы, заметившие противоправный поступок, попытались остановить воришек, завязалась драка.

Любители бесплатного пива в первом раунде схватки победили. При этом они позвонили и дождались прибытия на место представителей армянской диаспоры. На место также приехали сотрудники АБ «Гвардия» и полицейские.

Воришки испугались и попытались уехать с места конфликта. Погоня была стремительной и завершилась задержанием агрессоров. Мужчин задержали.

«Задержанный армянин известен по прозвищу Годзилла», — сообщили в АБ «Гвардии».

Известно, что Годзилла ранее уже имел проблемы с законом. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

Читайте также:
Последствия столкновения двух грузовиков под Новосибирском попали на видеоРаскрыты обстоятельства гибели школьника на пляже в НовосибирскеГде купаться в Новосибирской области: список официальных пляжей
#Екатерина Боженович#Происшествия#Видео#Новосибирск#Погоня#Охрана#Гвардия#Видеоролики
Подпишитесь
Раскрыты обстоятельства гибели школьника на пляже в Новосибирске
Сегодня, 11:44
Московским парком Горького похвалились в Минрегиона Новосибирской области
Сегодня, 10:28
Стриптизер избил жену — королеву красоты и уехал на заработки в Новосибирск
Сегодня, 08:57
Сидящего в СИЗО Дениса Архипова сняли с должности министра ЖКХ Новосибирской области
Сегодня, 08:13
Потоп в здании вокзала «Новосибирск-Главный» заблокировал пассажирам вход
Сегодня, 05:51