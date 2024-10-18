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Охрана

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2024
Возбужденные покупатели приставали к продавцу в секс-шопе Новосибирска
В течение последней недели два инцидента с участием пьяных посетителей произошли в новосибирских секс-шопах, рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».
18 октября, 07:51
Нападение пьяной охраны на пациентку в больнице Новосибирска проверит Бастрыкин
Охранники нагрубили женщине в новосибирской больнице: резонанс дошел до СКР.
28 августа, 01:42
Прилюдный стриптиз массово продолжают устраивать жители Новосибирска
О раздевании нетрезвых новосибирцев в баре рассказали в АБ ГВАРДИЯ.
25 июля, 05:23
Годзилла против новосибирских охранников: эпичная погоня попала на видео
Воришки, среди которых был Годзилла, не захотели расплачиваться за алкоголь и устроили драку, погоню и стычку с армянской диаспорой, рассказали в АБ «Гвардия»
19 июня, 12:43
Новосибирский зоопарк без конкурса нанял охранников за 8 млн рублей
17 апреля, 03:41
«Родители ведут себя безответственно»: маленькую девочку почти зажевал эскалатор в ТЦ
28 марта, 06:36
«Да здравствует то…» — знаменитый новосибирский лозунг возьмут под охрану
24 января, 12:13
Глава МЧС назвал причину пожара в здании гимназии №10 в Новосибирске
18 января в гимназии №10 на улице Революции в Новосибирске произошел пожар. В результате погиб человек.
22 января, 03:43
Экстренно севший самолет останется в поле под Новосибирском на несколько лет
Самолет, экстренно севший под Новосибирском, может остаться в поле на несколько лет: авиакомпания взяла участок поля в аренду.
10 января, 06:39
Агрессивная девушка устроила дебош в новосибирском баре, бросаясь стульями
В Новосибирске в одном из ночных баров посетительница устроила скандал. Она бросалась стульями, подробности сообщили в Агентстве безопасности «Гвардия».
9 января, 06:12
2023
Подрядчика для охраны 10 мостов и тоннеля ищут в Новосибирске за 30 млн
В Новосибирске ищут подрядчика для охраны мостов и тоннеля в 2024 году, о чем сообщили в мэрии.
19 декабря 2023, 01:18
В Новосибирске ищут охранников новогодних украшений на улице Ленина
14 ноября 2023, 12:14
Испугался и выстрелил в висок: в Новосибирске осудили убийцу охранника
8 ноября 2023, 06:11
Буйных парней в новосибирской психбольнице выехали успокаивать бойцы ГБР
18-летнему парню отказали в получении водительского удостоверения из-за незнания разницы между речкой и озером, после чего он и его старший брат устроили скандал в психиатрической больнице.
25 октября 2023, 05:12
«Я просто устал»: новосибирец уснул возле лифта после бурной ночи
23 октября 2023, 09:02
В Новосибирске разваливается ТЭЦ-1: здание не контролировали более 20 лет
6 октября 2023, 06:09
Новосибирца дважды поймали при запуске дрона на «Мальдивах»
В Новосибирске любитель дронов дважды путался запустить аппарат возле золоотвала СГК. Однако нарушитель попал под прицел охранных структур.
4 октября 2023, 13:10
В Новосибирске часть кинотеатра «Металлист» хотят лишить статуса памятника
21 сентября 2023, 02:00
Не повезло с «Крышей»: подвыпившему новосибирцу вывихнули палец после вечеринки
В Новосибирске произошел инцидент в развлекательном заведении «Крыша». Одного из посетителей весьма решительно вытолкнули охранники. При этом мужчине якобы вывихнули палец и ушибли бок.
16 сентября 2023, 08:37
«Локоть обманывает»: как из планировки Новосибирска исчезают памятники истории
5 сентября 2023, 04:09

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