Прилюдный стриптиз массово продолжают устраивать жители Новосибирска

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Все случилось 24 июля. В одном из городских баров на Вокзальной магистрали сотрудники нажали тревожную кнопку. Одетая девушка, причем только в удлиненную футболку, решила оголиться во время танца. Ее взрослый 50-летний спутник одобрял прилюдный стриптиз. Раскрепощенную парочку смогли угомонить только сотрудники ГБР, выпроводив их из заведения.
Подобный случай произошел и в другом месте. В бар вызвали бойцов ГБР, так как мужчина снял футболку и не собирался ее надевать. Он сидел с голым торсом и пил алкоголь. Посетитель аргументировал это тем, что ему очень жарко. Тогда гостя выпроводили на улицу.
Отметим, что за раздевание в местах общего пользования предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей или арест на 15 суток, так как это мелкое хулиганство.
Напомним, что недавно в Коченево местные жители заметили взрослую даму, которая бродила по улицам. В ЖК «Дивногорский» также горожане обратили внимание на женщину без одежды. Многие комментаторы в соцсетях говорят, что весеннее обострение слишком затянулось.