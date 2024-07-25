Прилюдный стриптиз массово продолжают устраивать жители Новосибирска

Подобный случай произошел и в другом месте. В бар вызвали бойцов ГБР, так как мужчина снял футболку и не собирался ее надевать. Он сидел с голым торсом и пил алкоголь. Посетитель аргументировал это тем, что ему очень жарко. Тогда гостя выпроводили на улицу.