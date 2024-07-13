Эксбиционист напугал 14-летнюю школьницу на новосибирском пляже

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
Все произошло 9 июля в районе Центрального пляжа. Новосибирцы рассказали, что они заметили там эксбициониста. Перед матерью и ее 14-летней дочкой выбежал мужчина и окрикнул их, чтобы они на него посмотрели. Он был обнаженный.
Школьница напугалась. Когда она закричала, мужчина скрылся. Теперь женщина не будет посещать данный пляж, боясь повторного инцидента.
Напомним, ранее мы назвали самые безопасные места для купания. Всего их 17.