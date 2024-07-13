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Posted Сегодня, 03:20

Published Сегодня, 03:20

Modified Сегодня, 03:22

Updated Сегодня, 03:22

На пляже было много людей

Эксбиционист напугал 14-летнюю школьницу на новосибирском пляже

13 июля 2024, 03:20
Фото: atas.info
На пляже было много людей
Голый мужчина на пляже ошарашил мать с дочкой в Новосибирске, о чем стало известно из соцсетей.

Все произошло 9 июля в районе Центрального пляжа. Новосибирцы рассказали, что они заметили там эксбициониста. Перед матерью и ее 14-летней дочкой выбежал мужчина и окрикнул их, чтобы они на него посмотрели. Он был обнаженный.

Школьница напугалась. Когда она закричала, мужчина скрылся. Теперь женщина не будет посещать данный пляж, боясь повторного инцидента.

Напомним, ранее мы назвали самые безопасные места для купания. Всего их 17.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Пляжи Новосибирска#Отдых#Школьница#Пляж
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