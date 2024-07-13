Эксбиционист напугал 14-летнюю школьницу на новосибирском пляже

Все произошло 9 июля в районе Центрального пляжа. Новосибирцы рассказали, что они заметили там эксбициониста. Перед матерью и ее 14-летней дочкой выбежал мужчина и окрикнул их, чтобы они на него посмотрели. Он был обнаженный.