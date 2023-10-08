Извращенец онанировал в новосибирском автобусе, перепугав всех пассажиров

Женщина была возмущена происходящим во время ее поездки на автобусе. Она рассказала, что мужчина находился на последнем сиденье и занимался непристойными действиями. В дополнение к своим словам, автор публикации приложила 10-секундное видео, чтобы подтвердить свои утверждения.