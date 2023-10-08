Извращенец онанировал в новосибирском автобусе, перепугав всех пассажиров

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
В Новосибирске произошел инцидент в автобусе, связанный с непристойным поведением мужчины, который онанировал у всех на глазах. Пассажирка автобуса поделилась этим случаем в Telegram-канале под названием «Новосибирск с огоньком».
Женщина была возмущена происходящим во время ее поездки на автобусе. Она рассказала, что мужчина находился на последнем сиденье и занимался непристойными действиями. В дополнение к своим словам, автор публикации приложила 10-секундное видео, чтобы подтвердить свои утверждения.
Пассажирка дала огласку этой истории, так как беспокоится за детей, которые также могли столкнуться с подобной ситуацией.