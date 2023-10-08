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Мужчина ехал в автобусе

Извращенец онанировал в новосибирском автобусе, перепугав всех пассажиров

8 октября 2023, 03:29
Фото: 1MI
Мужчина ехал в автобусе

Онанист напугал женщину в новосибирском автобусе

В Новосибирске женщина пожаловалась на онанирующего мужчину в автобусе № 39, об этом пассажирка рассказала в соцсетях.

В Новосибирске произошел инцидент в автобусе, связанный с непристойным поведением мужчины, который онанировал у всех на глазах. Пассажирка автобуса поделилась этим случаем в Telegram-канале под названием «Новосибирск с огоньком».

Женщина была возмущена происходящим во время ее поездки на автобусе. Она рассказала, что мужчина находился на последнем сиденье и занимался непристойными действиями. В дополнение к своим словам, автор публикации приложила 10-секундное видео, чтобы подтвердить свои утверждения.

Пассажирка дала огласку этой истории, так как беспокоится за детей, которые также могли столкнуться с подобной ситуацией.

Новосибирцы пожаловались на онаниста в микрорайоне «Стрижи»
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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Автобус#Эмилия Губарева
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