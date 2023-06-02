Пассажир преследовал девушку и онанировал перед ней в автобусе в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:01
Published Сегодня, 02:01
Modified Сегодня, 02:03
Updated Сегодня, 02:03
По информации, полученной из Telegram-канала «АСТ Black», жительницу Новосибирска преследовал мужчина, который мастурбировал в общественном транспорте. Инцидент произошел вечером 1 июня на площади Маркса.
Во время поездки в автобусе девушка почувствовала, что кто-то трогает ее на границе юбки и чулок. Чтобы отойти от пассажира, она переместилась в другое место. Однако мужчина последовал за ней и начал мастурбировать через карман штанов.
Преследуемая женщина попыталась уйти, однако мужчина продолжал следить за ней. К счастью, пассажир вышел из транспорта до того момента, как девушка добралась до своей нужной остановки. Сведения о подозреваемом переданы правоохранительным органам.