atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:01

Published Сегодня, 02:01

Modified Сегодня, 02:03

Updated Сегодня, 02:03

Изображение материала

Пассажир преследовал девушку и онанировал перед ней в автобусе в Новосибирске

2 июня 2023, 02:01
Фото: 1MI
Девушка испугалась

В Новосибирске пассажир преследовал девушку и онанировал перед ней

Странный мужчина ходил по автобусу за девушкой и онанировал на ее глазах, сообщают очевидцы в соцсетях.

По информации, полученной из Telegram-канала «АСТ Black», жительницу Новосибирска преследовал мужчина, который мастурбировал в общественном транспорте. Инцидент произошел вечером 1 июня на площади Маркса.

Во время поездки в автобусе девушка почувствовала, что кто-то трогает ее на границе юбки и чулок. Чтобы отойти от пассажира, она переместилась в другое место. Однако мужчина последовал за ней и начал мастурбировать через карман штанов.

Преследуемая женщина попыталась уйти, однако мужчина продолжал следить за ней. К счастью, пассажир вышел из транспорта до того момента, как девушка добралась до своей нужной остановки. Сведения о подозреваемом переданы правоохранительным органам.

#Эмилия Губарева#Пассажир#Автобус#Общественный транспорт#Общество#Транспорт#Город#Новосибирск#18+
Подпишитесь
Обская кругосветка: один из лучших маршрутов путешествия по Новосибирской области
Вчера, 02:32
Писатель-публицист и блогер-самоучка: как ведут соцсети чиновники Новосибирска
Вчера, 05:44
Что известно об уборщице, которую осудили за кражу 7 миллионов в Новосибирске
Вчера, 03:12
Пригожин эффектно появился на встрече ЧВК "Вагнер" в Новосибирске
31 мая 09:32
Девушка из Новосибирска пожаловалась Ксении Собчак на буллинг в школе
31 мая 07:07
Как открытие вклада поможет сберечь деньги
31 мая 07:10