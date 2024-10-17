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Пассажир

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2024
Самолет из Баку не долетел до Новосибирска — в чем причина
Рейс авиакомпании S7 экстренно завершился в Омске, сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».
17 октября, 10:15
Новосибирский пенсионер чуть не влетел в остановку из-за проблем со здоровьем
Пенсионер на машине снес столб в Ленинском районе Новосибирска и попал в больницу, сообщается в соцсетях.
30 августа, 08:46
Пьяный водитель погубил пассажира, врезавшись в дерево — что известно
Дорожно-транспортное происшествие на улице Котовского в Ленинском районе привело к гибели пассажира автомобиля.
14 апреля, 05:35
Самолет S7 экстренно сел в аэропорту Читы из-за пассажира, которому резко стало плохо
Командир воздушного судна рейса СБИ-5204 доложил о больном на борту и принял решение уйти на запасной аэродром.
26 марта, 04:17
Пассажир погиб в ДТП под Новосибирском: машина выехала на встречку
В результате аварии на автодороге Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе погиб один человек. Подробности сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.
2 марта, 12:12
Самолет до Новосибирска экстренно сел в Благовещенске из-за одного пассажира
Самолет, летевший из Владивостока в столицу Сибири, экстренно приземлился в Благовещенске. Судно посадили всего из-за одного пассажира.
26 февраля, 07:48
Два человека погибли в ДТП с маршруткой, ехавшей до Новосибирска
В результате столкновения микроавтобуса с большегрузом на трассе Тюмень-Новосибирск погибли двое человек, еще пятерых госпитализировали, трое из них в тяжелом состоянии.
11 января, 06:19
2023
Буйного бурята скрутили в новосибирском аэропорту — из-за него могли задержать рейс
С авиарейса Новосибирск — Якутия сняли буйного пассажира из Бурятии. Он вел себя агрессивно — ругался матом и махал руками.
14 декабря 2023, 04:47
Омич накинулся на проводницу в поезде до Новосибирска и хотел ее изнасиловать
Мужчину из Омска обвиняют в покушении на изнасилование женщины в поезде в Новосибирской области, после чего он был остановлен другим пассажиром и теперь будет судиться.
5 октября 2023, 03:21
Врач футбольного клуба «Тюмень» спас пассажира в самолете Новосибирск–Владивосток
Врач ФК «Тюмень» спас пассажира рейса Новосибирск-Владивосток: он оказал ему необходимую помощь. Об этом сообщили в Telegram-канале «Арена Урала».
3 октября 2023, 05:11
У пассажира приземлившегося под Новосибирском самолета повысилось давление — Минздрав
Один из пассажиров самолета, совершившего экстренную посадку под Новосибирском, был вынужден обратиться за медицинской помощью. У него ухудшилось самочувствие.
12 сентября 2023, 05:13
Авиакомпания S7 оштрафована за овербукинг в Толмачево
6 сентября 2023, 02:22
ЧП в самолете рейса Владивосток — Новосибирск: чуть не погиб пассажир
Один из пассажиров потерял сознание во время полета в самолете из Владивостока в Новосибирск 18 июня. За его жизнь боролись бортпроводники и медики на борту.
18 июня 2023, 05:32
Пассажир преследовал девушку и онанировал перед ней в автобусе в Новосибирске
2 июня 2023, 02:01
Иркутский самолет приземлился в Новосибирске из-за заболевшего пассажира
В новосибирском аэропорту Толмачево экстренно приземлился самолет. Он выполнял рейс по маршруту «Иркутск – Москва».
22 апреля 2023, 12:28
Ни себе, ни людям: в Новосибирске мужчина не дал уехать автобусу, в который не влез
В Кировском районе новосибирец не давал проехать автобусу № 227, в итоге всех пассажиров высадили и вызвали полицию.
30 января 2023, 03:29
На мороз: таксист высадил женщину с ребенком в -30°C
12 января 2023, 07:29
2022
Штраф в 77 800 рублей получил водитель, катавший в кресле знакомого
26 октября молодой водитель катал по трассе в привязанном к машине кресле своего знакомого. Видео автодорожной шалости появилось в сети — об этом сообщило издание НГС.
30 декабря 2022, 14:49
Человеку плохо! Летевший в Новосибирск самолет совершил экстренную посадку в Якутске
28 октября 2022, 16:00
Пассажирский транспорт меняет маршруты в Калининском районе Новосибирска
24 сентября 2022, 04:26

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