Омич накинулся на проводницу в поезде до Новосибирска и хотел ее изнасиловать

Мужчину из Омска обвиняют в покушении на изнасилование женщины в поезде в Новосибирской области, после чего он был остановлен другим пассажиром и теперь будет судиться.