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Posted 17 декабря, 10:47

Published 17 декабря, 10:47

Modified 17 декабря, 10:49

Updated 17 декабря, 10:49

Самолет в небе

В Новосибирске задержали пассажира за дебош на борту самолета

17 декабря 2024, 10:47
Фото: 1MI. Самолет в небе
В аэропорту Толмачево задержан 33-летний житель Кемеровской области, который нарушил общественный порядок на борту рейса «Сахалин — Новосибирск». Мужчина курил электронную сигарету, громко матерился и игнорировал все замечания.

Сигнал о неподобающем поведении поступил в дежурную часть линейного отдела МВД в Толмачёво ещё во время полёта. По прибытию самолёта полицейские задержали нарушителя. По словам представителей авиакомпании, мужчина начал курить вейп прямо в салоне, несмотря на запрет. Позже он стал грубить бортпроводникам, что вызвало возмущение пассажиров, сообщили в управлении на транспорте МВД по СФО.

На дебошира составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям «Нарушение запрета на курение табака в запрещенных местах» и «Мелкое хулиганство». Нарушителю грозит штраф, а также возможные дополнительные меры ответственности в зависимости от обстоятельств.

Видео: УТ МВД СФО. Момент задержания
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