В Новосибирске задержали пассажира за дебош на борту самолета

Posted 17 декабря, 10:47
Published 17 декабря, 10:47
Modified 17 декабря, 10:49
Updated 17 декабря, 10:49
Сигнал о неподобающем поведении поступил в дежурную часть линейного отдела МВД в Толмачёво ещё во время полёта. По прибытию самолёта полицейские задержали нарушителя. По словам представителей авиакомпании, мужчина начал курить вейп прямо в салоне, несмотря на запрет. Позже он стал грубить бортпроводникам, что вызвало возмущение пассажиров, сообщили в управлении на транспорте МВД по СФО.
На дебошира составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям «Нарушение запрета на курение табака в запрещенных местах» и «Мелкое хулиганство». Нарушителю грозит штраф, а также возможные дополнительные меры ответственности в зависимости от обстоятельств.