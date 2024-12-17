В Новосибирске задержали пассажира за дебош на борту самолета

Сигнал о неподобающем поведении поступил в дежурную часть линейного отдела МВД в Толмачёво ещё во время полёта. По прибытию самолёта полицейские задержали нарушителя. По словам представителей авиакомпании, мужчина начал курить вейп прямо в салоне, несмотря на запрет. Позже он стал грубить бортпроводникам, что вызвало возмущение пассажиров, сообщили в управлении на транспорте МВД по СФО.