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Пассажир домогался до женщины

Омич накинулся на пассажирку в поезде до Новосибирска и хотел ее изнасиловать

5 октября 2023, 03:21
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Пассажир домогался до женщины

В Новосибирске жителя Омска будут судить за попытку изнасилования в поезде

Мужчину из Омска обвиняют в покушении на изнасилование женщины в поезде в Новосибирской области, после чего он был остановлен другим пассажиром и теперь будет судиться.

В Восточном МСУТ СК РФ сообщили о предстоящем суде над мужчиной, который подвергся обвинению в попытке изнасилования женщины в поезде на территории Новосибирской области. Расследование уголовного дела, связанного с данным инцидентом, завершено Омским отделом Восточного МСУТ СК РФ.

Случай произошел в июле 2023 года, когда подсудимый ехал на поезде в Новосибирскую область и вошел в купе, где находилась потерпевшая. При помощи физического воздействия он попытался ее изнасиловать. Однако женщина смогла активно сопротивляться нападающему. Ее крики о помощи привлекли другого пассажира, который оперативно вмешался и пресек нарушение.

Обвиняемый полностью признал свою вину в совершении данного преступления. Уголовное дело, собравшее достаточные доказательства обвинения, направлено в суд для проведения судебного разбирательства.

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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Уголовное дело#Пассажир#Омск#Поезд#Насилие#Эмилия Губарева
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