Омич накинулся на пассажирку в поезде до Новосибирска и хотел ее изнасиловать

Случай произошел в июле 2023 года, когда подсудимый ехал на поезде в Новосибирскую область и вошел в купе, где находилась потерпевшая. При помощи физического воздействия он попытался ее изнасиловать. Однако женщина смогла активно сопротивляться нападающему. Ее крики о помощи привлекли другого пассажира, который оперативно вмешался и пресек нарушение.