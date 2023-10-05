Омич накинулся на пассажирку в поезде до Новосибирска и хотел ее изнасиловать

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:23
В Восточном МСУТ СК РФ сообщили о предстоящем суде над мужчиной, который подвергся обвинению в попытке изнасилования женщины в поезде на территории Новосибирской области. Расследование уголовного дела, связанного с данным инцидентом, завершено Омским отделом Восточного МСУТ СК РФ.
Случай произошел в июле 2023 года, когда подсудимый ехал на поезде в Новосибирскую область и вошел в купе, где находилась потерпевшая. При помощи физического воздействия он попытался ее изнасиловать. Однако женщина смогла активно сопротивляться нападающему. Ее крики о помощи привлекли другого пассажира, который оперативно вмешался и пресек нарушение.
Обвиняемый полностью признал свою вину в совершении данного преступления. Уголовное дело, собравшее достаточные доказательства обвинения, направлено в суд для проведения судебного разбирательства.