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Врач помог пассажиру

Врач футбольного клуба «Тюмень» спас пассажира в самолете Новосибирск–Владивосток

3 октября 2023, 05:11
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Врач помог пассажиру

Врач футбольного клуба «Тюмень» спас пассажира рейса Новосибирск–Владивосток

Врач ФК «Тюмень» спас пассажира рейса Новосибирск-Владивосток: он оказал ему необходимую помощь. Об этом сообщили в Telegram-канале «Арена Урала».

Врач из команды футбольного клуба «Тюмень» поспособствовал спасению пассажира рейса Новосибирск — Владивосток.

Во время полета пассажир почувствовал себя нехорошо, но быстро и эффективно отреагировал на представленную ситуацию врач. Игорь Афанасьев оказал неотложные медицинские услуги, сделал укол и предоставил необходимые лекарства для пассажира.

Медик тщательно следил за состоянием пациента на протяжении всего полета и был готов оказать дополнительную помощь в любое время.

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