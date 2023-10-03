Врач футбольного клуба «Тюмень» спас пассажира в самолете Новосибирск–Владивосток

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Врач из команды футбольного клуба «Тюмень» поспособствовал спасению пассажира рейса Новосибирск — Владивосток.
Во время полета пассажир почувствовал себя нехорошо, но быстро и эффективно отреагировал на представленную ситуацию врач. Игорь Афанасьев оказал неотложные медицинские услуги, сделал укол и предоставил необходимые лекарства для пассажира.
Медик тщательно следил за состоянием пациента на протяжении всего полета и был готов оказать дополнительную помощь в любое время.