atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

Кнопка в бронах

Врачи в Новосибирске спасли ребенка, проглотившего канцелярскую кнопку

20 сентября 2023, 05:34
Фото: Минздрав НСО
Кнопка в бронах
Врачи в Новосибирске извлекли из бронхов школьника канцелярскую кнопку, причинившую боль и затруднение при дыхании.

Врачи из Городской детской больницы скорой помощи в Новосибирске успешно спасли школьника, который случайно проглотил канцелярскую кнопку. Состояние ребенка было стабильным, но он испытывал боль в груди и затруднения с дыханием.

Медицинский осмотр показал, что кнопка застряла в бронхах и вызвала воспаление. Спасение удалось достичь благодаря использованию эндоскопических зажимов, которые позволили безопасно извлечь опасный предмет.

После процедуры мальчик провел несколько дней под наблюдением. Для дальнейшего лечения ему потребовалась ингаляционная терапия. Через 4 дня ребенка выписали из больницы полностью здоровым. Об этом сообщили в Минздраве НСО.

Губы разорваны: в Новосибирске 6-тимесячный ребенок умер после пластической операции
Узнать подробнее
Читайте также:
В роддоме Новосибирска врачи сломали ногу новорожденному ребенкуЧтоб лучше спалось: в Новосибирске мать смачивала ребенку губы водкойВ Новосибирской области лесоруб с бензопилой убил умственно отсталого ребенка
#Общество#Новосибирск#Дети#Врачи#Эмилия Губарева
Подпишитесь
За базаром следят. Называем фамилии владельцев продуктовых рынков Новосибирска
Сегодня, 01:56
Новосибирским льготникам обновили льготы по ЖКХ — как действуют
Вчера, 06:27
«Скоро три смены будет»: в школе № 220 не хватает мест детям «Европейского берега»
18 сентября, 07:58
Названо имя нового главы Западно-Сибирского гидрометцентра в Новосибирске
Сегодня, 02:21
Две девушки из Новосибирской области станут участницами конкурса «Мисс Россия»
Сегодня, 03:46
В Новосибирске нашли самую худшую поликлинику: народный рейтинг 2ГИС
Сегодня, 02:49