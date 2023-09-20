Врачи в Новосибирске спасли ребенка, проглотившего канцелярскую кнопку

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Врачи из Городской детской больницы скорой помощи в Новосибирске успешно спасли школьника, который случайно проглотил канцелярскую кнопку. Состояние ребенка было стабильным, но он испытывал боль в груди и затруднения с дыханием.
Медицинский осмотр показал, что кнопка застряла в бронхах и вызвала воспаление. Спасение удалось достичь благодаря использованию эндоскопических зажимов, которые позволили безопасно извлечь опасный предмет.
После процедуры мальчик провел несколько дней под наблюдением. Для дальнейшего лечения ему потребовалась ингаляционная терапия. Через 4 дня ребенка выписали из больницы полностью здоровым. Об этом сообщили в Минздраве НСО.