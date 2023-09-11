В Новосибирской области лесоруб с бензопилой убил умственно отсталого ребенка

Во время работы лесоруб использовал бензопилу для распиливания сухих деревьев, а подросток занимался складыванием дров в стопку. В какой-то момент парень немного замешкался, и мужчина, не заметив этого, не успел предупредить его о падающей ветке. К сожалению, огромная ветка упала на голову мальчика, и он скончался на месте до приезда скорой помощи, сообщает SHOT. Погибший был учеником специальной школы из-за своих умственных особенностей.