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Мальчик погиб

В Новосибирской области лесоруб с бензопилой убил умственно отсталого ребенка

11 сентября 2023, 01:47
Фото: 1MI
Мальчик погиб
В селе Бочкарево Черепановского района Новосибирской области произошла трагическая случайность, в результате которой погиб подросток.

29-летний лесоруб решил отправиться в лес, чтобы приготовить дрова на зиму. Его сопровождал 14-летний парень, который хотел помочь ему в этом деле.

Во время работы лесоруб использовал бензопилу для распиливания сухих деревьев, а подросток занимался складыванием дров в стопку. В какой-то момент парень немного замешкался, и мужчина, не заметив этого, не успел предупредить его о падающей ветке. К сожалению, огромная ветка упала на голову мальчика, и он скончался на месте до приезда скорой помощи, сообщает SHOT. Погибший был учеником специальной школы из-за своих умственных особенностей.

Лесоруб был задержан, и против него возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Если он будет признан виновным, ему грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

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