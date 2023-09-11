В Новосибирской области лесоруб с бензопилой убил умственно отсталого ребенка

Posted Сегодня, 01:47
Published Сегодня, 01:47
Modified Сегодня, 02:44
Updated Сегодня, 02:44
29-летний лесоруб решил отправиться в лес, чтобы приготовить дрова на зиму. Его сопровождал 14-летний парень, который хотел помочь ему в этом деле.
Во время работы лесоруб использовал бензопилу для распиливания сухих деревьев, а подросток занимался складыванием дров в стопку. В какой-то момент парень немного замешкался, и мужчина, не заметив этого, не успел предупредить его о падающей ветке. К сожалению, огромная ветка упала на голову мальчика, и он скончался на месте до приезда скорой помощи, сообщает SHOT. Погибший был учеником специальной школы из-за своих умственных особенностей.
Лесоруб был задержан, и против него возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Если он будет признан виновным, ему грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.