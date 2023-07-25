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«Черных лесорубов» из Новосибирска поймают в фотоловушки

25 июля 2023, 07:13
Фото: Минприроды НСО
На «черных лесорубов» начнут фотоохоту

В Новосибирской области «черных лесорубов» поймают в фотоловушки

В Новосибирской области придумали способ поимки «черных лесорубов». С этой целью будут использовать фотоловушки.
«В целях повышения эффективности осуществления федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны, министерство природных ресурсов и экологии обеспечило государственных лесных инспекторов средствами фото- и видеофиксации», — рассказали в пресс-службе Минприроды Новосибирской области.
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Для отслеживания незаконных рубщиков леса будут использоваться фотоловушки, видеорегистраторы и беспилотные летательные аппараты. Благодаря средствам фото- и видеофиксации их смогут оперативно выявлять и привлекать к ответственности.

«Мы надеемся, что лучшая техническая оснащенность инспекторов поспособствует росту ответственности граждан по соблюдению лесного законодательства», — подчеркнула заместитель подчеркнула заместитель начальника управления контрольно-надзорной деятельностью Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Светлана Гаранина.
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#Новосибирск#Экология#Александр Ляхов#Минприроды#Природа#Лес
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