«Черных лесорубов» из Новосибирска поймают в фотоловушки

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
«В целях повышения эффективности осуществления федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны, министерство природных ресурсов и экологии обеспечило государственных лесных инспекторов средствами фото- и видеофиксации», — рассказали в пресс-службе Минприроды Новосибирской области.
Для отслеживания незаконных рубщиков леса будут использоваться фотоловушки, видеорегистраторы и беспилотные летательные аппараты. Благодаря средствам фото- и видеофиксации их смогут оперативно выявлять и привлекать к ответственности.
«Мы надеемся, что лучшая техническая оснащенность инспекторов поспособствует росту ответственности граждан по соблюдению лесного законодательства», — подчеркнула заместитель подчеркнула заместитель начальника управления контрольно-надзорной деятельностью Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Светлана Гаранина.