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Врачам предлагают высокую зарплату

Врача срочно ищут в Новосибирске, предлагая вакансию с зарплатой до 1,5 млн рублей

20 сентября 2023, 01:50
Фото: 1MI
Врачам предлагают высокую зарплату

В Новосибирске ищут врача-ортодонта с зарплатой до 1,5 млн рублей

В Новосибирске размещена вакансия для врача-ортодонта с зарплатой до 1,5 млн рублей. Информация о работе была размещена на специализированном сервисе по поиску работы.

Представители частной стоматологической клиники ищут специалиста, который имеет опыт работы от трех до шести лет. В случае успешного трудоустройства, врач получит рабочее место в центре города, оснащенное современным оборудованием.

Кроме того, ему предложат гибкий график работы и своевременную выплату заработной платы. Врач-ортодонт занимается исправлением неправильного прикуса и установкой брекет-систем.

Исследование, проведенное на hh. ru, указывает на то, что рост заработной платы врачей связан с дефицитом таких специалистов. В 2023 году рыночный диапазон заработных плат врачей составлял от 58,6 тысяч до 100 тысяч рублей.

В Новосибирске зубному врачу предлагают зарплату в 1,5 млн рублей
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#Общество#Врач#Работа#Зарплата#Эмилия Губарева#Стоматология
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