Врача срочно ищут в Новосибирске, предлагая вакансию с зарплатой до 1,5 млн рублей

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Published Сегодня, 01:50
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Представители частной стоматологической клиники ищут специалиста, который имеет опыт работы от трех до шести лет. В случае успешного трудоустройства, врач получит рабочее место в центре города, оснащенное современным оборудованием.
Кроме того, ему предложат гибкий график работы и своевременную выплату заработной платы. Врач-ортодонт занимается исправлением неправильного прикуса и установкой брекет-систем.
Исследование, проведенное на hh. ru, указывает на то, что рост заработной платы врачей связан с дефицитом таких специалистов. В 2023 году рыночный диапазон заработных плат врачей составлял от 58,6 тысяч до 100 тысяч рублей.