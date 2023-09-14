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Новосибирцы назвали зарплату мечты

Зарплата мечты жителей Новосибирска выросла на 10 тысяч рублей с марта

14 сентября 2023, 07:31
Фото: 1MI
Новосибирцы назвали зарплату мечты
Жители Новосибирска сейчас мечтают зарабатывать 210 тысяч рублей, а ведь еще в марте они называли меньшую сумму. Об этом сообщили аналитики сервиса SuperJob.

Примечательно, что финансовые желания сибиряков варьируются в зависимости от времени года за последние несколько лет. В 2023-м весной им для счастья хватало 200 000 рублей, а осенью прошлого года — 195 000 руб.

Еще раньше — в апреле 2022-го новосибирцы мечтали о доходах в размере 177 000. В 2021 году сумма не превышала 165 тысяч рублей.

Специалисты отметили, что молодежи достаточно 150 000 рублей в месяц. Больше 200 тысяч мечтают получать люди старше 45 лет.

При этом москвичи желают зарабатывать больше всех — 265 тысяч рублей. Жители Санкт-Петербурга — 230 тысяч рублей, а скромники — это жители Барнаула — 177 тысяч рублей.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Зарплата#Мечты#SuperJob
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