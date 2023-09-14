Зарплата мечты жителей Новосибирска выросла на 10 тысяч рублей с марта

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Примечательно, что финансовые желания сибиряков варьируются в зависимости от времени года за последние несколько лет. В 2023-м весной им для счастья хватало 200 000 рублей, а осенью прошлого года — 195 000 руб.
Еще раньше — в апреле 2022-го новосибирцы мечтали о доходах в размере 177 000. В 2021 году сумма не превышала 165 тысяч рублей.
Специалисты отметили, что молодежи достаточно 150 000 рублей в месяц. Больше 200 тысяч мечтают получать люди старше 45 лет.
При этом москвичи желают зарабатывать больше всех — 265 тысяч рублей. Жители Санкт-Петербурга — 230 тысяч рублей, а скромники — это жители Барнаула — 177 тысяч рублей.