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В Новосибирске названы самые высокооплачиваемые вакансии августа 2023

8 августа 2023, 06:16
Фото: Midjourney
Водитель зарабатывает больше всего
Сервис SuperJob проанализировал большое количество вакансий в крупных городах России и выбрал самые высокооплачиваемые предложения в Новосибирске за август.

В августе в Новосибирске наиболее выгодная зарплата предлагается водителям категории «Е». Здесь сотруднику могут предложить зарплату в диапазоне от 120 до 200 тысяч рублей в месяц, а также обучение, специальную одежду и мобильную связь.

На втором месте расположилась вакансия менеджера по продажам B2B в логистической компании. Здесь будущему сотруднику могут предложить оплату от 120 тысяч рублей в месяц и корпоративную скидку на изучение английского языка.

Третье место занимает вакансия врача-оториноларинголога. Кандидату могут предложить оплату от 100 до 160 тысяч рублей в месяц и возможность повышения квалификации за счет организации.

Также в рейтинге имеется вакансия торгового представителя. Компания занимается остеклением и ремонтом балконов. Сотруднику готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц, а также предоставить гибкий график работы и обучение.

Наконец, на последнем месте рейтинга находится вакансия менеджера по продажам медицинского оборудования и медицинских изделий. Кандидату могут предложить оплату от 80 тысяч рублей в месяц, компенсацию проезда (ГСМ), сотовую связь и возможность развития карьеры.

  • Водитель категории Е — 120 000 — 200 000 руб.
  • Менеджер по продажам B2B — от 120 000 руб.
  • Врач-оториноларинголог — 100 000 — 160 000 руб.
  • Торговый представитель — от 100 000 руб.
  • Менеджер по продажам — от 80 000 руб.
Названы самые высокооплачиваемые вакансии от 120 тысяч в Новосибирске в июле 2023
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#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Город#Вакансии#Зарплата#Эмилия Губарева
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