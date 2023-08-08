В Новосибирске названы самые высокооплачиваемые вакансии августа 2023

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
В августе в Новосибирске наиболее выгодная зарплата предлагается водителям категории «Е». Здесь сотруднику могут предложить зарплату в диапазоне от 120 до 200 тысяч рублей в месяц, а также обучение, специальную одежду и мобильную связь.
На втором месте расположилась вакансия менеджера по продажам B2B в логистической компании. Здесь будущему сотруднику могут предложить оплату от 120 тысяч рублей в месяц и корпоративную скидку на изучение английского языка.
Третье место занимает вакансия врача-оториноларинголога. Кандидату могут предложить оплату от 100 до 160 тысяч рублей в месяц и возможность повышения квалификации за счет организации.
Также в рейтинге имеется вакансия торгового представителя. Компания занимается остеклением и ремонтом балконов. Сотруднику готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц, а также предоставить гибкий график работы и обучение.
Наконец, на последнем месте рейтинга находится вакансия менеджера по продажам медицинского оборудования и медицинских изделий. Кандидату могут предложить оплату от 80 тысяч рублей в месяц, компенсацию проезда (ГСМ), сотовую связь и возможность развития карьеры.