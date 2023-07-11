Названы самые высокооплачиваемые вакансии от 120 тысяч в Новосибирске в июле 2023

В Санкт-Петербурге заметным предложением стала вакансия ведущего специалиста по ценообразованию, а в Перми — главного технолога. Ростов-на-Дону предлагает работу инженера по надзору за строительством и эксплуатацией судов, Нижний Новгород — руководителя по эффективности бизнеса магазина, Краснодар — руководителя отдела перевозок железнодорожным транспортом, а Уфа — шеф-повара.