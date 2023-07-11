Названы самые высокооплачиваемые вакансии от 120 тысяч в Новосибирске в июле 2023

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В июле работодатели предлагают зарплаты от 120 тысяч рублей в месяц. В Новосибирске хорошо оплачиваются следующие профессии:
В июле самыми высокооплачиваемыми вакансиями в таких городах, как Москва, Нижний Новгород, Красноярск, Краснодар, Воронеж, Екатеринбург и Пермь, оказались врачи.
В Санкт-Петербурге заметным предложением стала вакансия ведущего специалиста по ценообразованию, а в Перми — главного технолога. Ростов-на-Дону предлагает работу инженера по надзору за строительством и эксплуатацией судов, Нижний Новгород — руководителя по эффективности бизнеса магазина, Краснодар — руководителя отдела перевозок железнодорожным транспортом, а Уфа — шеф-повара.