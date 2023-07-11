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Названы самые высокооплачиваемые вакансии от 120 тысяч в Новосибирске в июле 2023

11 июля 2023, 07:10
Фото: Midjourney
Водителям стали хорошо платить
Сервис SuperJob по поиску работы провел исследование, проанализировав 126 000 вакансий в самых больших городах России. Какие самые высокооплачиваемые профессии в июле 2023 в Новосибирске?

В июле работодатели предлагают зарплаты от 120 тысяч рублей в месяц. В Новосибирске хорошо оплачиваются следующие профессии:

  • Водитель категории E — зп от 120 000 руб.
    Мастер дорожный — от 120 000 руб.
    Сварщик на полуавтомате — от 110 000 руб.
    Региональный представитель по продажам — от 100 000 руб.
    Начальник отдела продаж — от 90 000 руб.
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В июле самыми высокооплачиваемыми вакансиями в таких городах, как Москва, Нижний Новгород, Красноярск, Краснодар, Воронеж, Екатеринбург и Пермь, оказались врачи.

В Санкт-Петербурге заметным предложением стала вакансия ведущего специалиста по ценообразованию, а в Перми — главного технолога. Ростов-на-Дону предлагает работу инженера по надзору за строительством и эксплуатацией судов, Нижний Новгород — руководителя по эффективности бизнеса магазина, Краснодар — руководителя отдела перевозок железнодорожным транспортом, а Уфа — шеф-повара.

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