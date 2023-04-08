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В Новосибирске назвали ТОП-10 работодателей-лидеров по числу вакансий

8 апреля 2023, 06:42
Фото: 1MI
Составлен рейтинг работодателей по числу вакансий
Аналитики составили рейтинг работодателей-лидеров в Новосибирске – топ составлялся по числу размещенных вакансий с начала 2023 года, о чем узнал Atas.info от исследовательского центра «Зарплата.ру».

В первой десятке работодателей-лидеров учитывался только реальный местный бизнес и крупные сети. В рейтинге не учитывались федеральные агентства.

По числу размещенных вакансий в первом квартале 2023 года в Новосибирской области являются сеть магазинов «Пятерочка», магазин русской кухни «Добрянка», сеть «Мария Ра», ООО «Лента», курорт «Манжерок», Филиал ПАО «Компания "Сухой" "НАЗ им. В. П. Чкалова», розничная сеть «Магнит», Российские железные дороги, УК «Элси», АО РЭС.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых высокооплачиваемых профессиях в марте 2023 года. Некоторым специалистам предлагали зарплату в 350 тысяч рублей.

Также аналитики составили топ самых высокооплачиваемых специальностях в апреле текущего года. Зарплаты оказались чуть меньше – до 200 тысяч рублей. А вот швее предлагают до 95 тысяч рублей.

Названы самые высокооплачиваемые вакансии с зарплатой до 200 тысяч в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Вакансии#Зарплата#Работодатель#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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