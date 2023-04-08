В Новосибирске назвали ТОП-10 работодателей-лидеров по числу вакансий

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
В первой десятке работодателей-лидеров учитывался только реальный местный бизнес и крупные сети. В рейтинге не учитывались федеральные агентства.
По числу размещенных вакансий в первом квартале 2023 года в Новосибирской области являются сеть магазинов «Пятерочка», магазин русской кухни «Добрянка», сеть «Мария Ра», ООО «Лента», курорт «Манжерок», Филиал ПАО «Компания "Сухой" "НАЗ им. В. П. Чкалова», розничная сеть «Магнит», Российские железные дороги, УК «Элси», АО РЭС.
Напомним, ранее мы рассказывали о самых высокооплачиваемых профессиях в марте 2023 года. Некоторым специалистам предлагали зарплату в 350 тысяч рублей.
Также аналитики составили топ самых высокооплачиваемых специальностях в апреле текущего года. Зарплаты оказались чуть меньше – до 200 тысяч рублей. А вот швее предлагают до 95 тысяч рублей.