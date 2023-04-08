Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
Заработную плату до 200 тысяч рублей предлагают финансовому директору в рекрутинговой компании. До 150 000 рублей будут платить менеджеру по продажам в строительной сфере. Сварщик-сантехник может получать 115 000 рублей в месяц.
Локальный менеджер по работе с ключевыми клиентами получает от 100 000 рублей. Также работодатели ищут швею с зарплатой до 95 000 рублей.
Ранее Atas.info обратился к аналитикам сервиса «Зарплата.ру». Они назвали самые высокооплачиваемые профессии в марте 2023. Некоторым сотрудникам предлагали зарплату от 350 тысяч рублей. Самая большая зарплата у айтишников.
Также хорошая зарплата у разработчика по оптимизации поиска Solr - от 250 000 рублей. Высокие зарплаты по-прежнему в сфере продаж. Ведущий менеджер по продажам в компании, может зарабатывать от 200 000 рублей.