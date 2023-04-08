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Названы самые высокооплачиваемые вакансии с зарплатой до 200 тысяч в Новосибирске

8 апреля 2023, 03:42
Фото: 1MI
В Новосибирске швее предлагается зп до 95 тысяч

В Новосибирске составили список вакансий с зарплатой до 200 000 в апреле 2023

Сервис Работа.ру составил список высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске за апрель.

Заработную плату до 200 тысяч рублей предлагают финансовому директору в рекрутинговой компании. До 150 000 рублей будут платить менеджеру по продажам в строительной сфере. Сварщик-сантехник может получать 115 000 рублей в месяц.

Локальный менеджер по работе с ключевыми клиентами получает от 100 000 рублей. Также работодатели ищут швею с зарплатой до 95 000 рублей.

Ранее Atas.info обратился к аналитикам сервиса «Зарплата.ру». Они назвали самые высокооплачиваемые профессии в марте 2023. Некоторым сотрудникам предлагали зарплату от 350 тысяч рублей. Самая большая зарплата у айтишников.

Также хорошая зарплата у разработчика по оптимизации поиска Solr - от 250 000 рублей. Высокие зарплаты по-прежнему в сфере продаж. Ведущий менеджер по продажам в компании, может зарабатывать от 200 000 рублей.

Названы самые высокооплачиваемые профессии в Новосибирске в марте 2023
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#Эмилия Губарева#Зарплата#Высокая зарплата#Вакансии#Общество#Город#Новосибирск
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