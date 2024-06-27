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Высокая зарплата

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2024
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в июне в Новосибирске и других городах
Сколько платят самым ценным специалистам, выяснили аналитики сервиса «Авито Работа».
27 июня, 13:39
2023
Новосибирцам назвали профессии с самыми высокими зарплатами — где больше платят?
8 ноября 2023, 07:19
Аналитики предсказали, когда в Новосибирске зарплата достигнет 100 тысяч рублей
Более половины работающих новосибирцев будут получать 100 тысяч рублей ежемесячно через десять лет, сообщают аналитики.
11 мая 2023, 05:12
Названы самые высокооплачиваемые вакансии с зарплатой до 200 тысяч в Новосибирске
Сервис Работа.ру составил список высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске за апрель.
8 апреля 2023, 03:42
Новосибирцам для счастья нужно 200 тысяч рублей в месяц
Назван размер «счастливой» заработной платы в Новосибирске, данные предоставили в исследовательском центре SuperJob.
4 апреля 2023, 09:33
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Новосибирске в марте 2023
30 марта 2023, 08:55
2022
Больше всех в Новосибирске поучают менеджеры и строители
SuperJob назвал рабочие места в Новосибирске с заработной платой более 100 тыс. рублей.
9 ноября 2022, 09:38

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