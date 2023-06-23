Если у вас есть навыки работы с текстом, то можно попробовать свои силы в новой должности — скриптологе. Это сотрудник, который занимается написанием и оптимизацией скриптов, их тестированием, а также аналитикой поведения клиентов. Подходящий кандидат на должность должен иметь опыт работы в call-центре, высокие навыки письменной речи и понимание принципов работы с отзывами. Работодатель предлагает возможность удаленной работы, гибкое начало рабочего дня, ДМС и профессиональное развитие.