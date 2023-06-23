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Аналитики проанализировали самые необычные предложения о работе в Новосибирской области. Среди них нашлись интересные вакансии.
Парковый отель в поиске матроса-спасателя с зарплатой 60-70 тысяч рублей на руки. Этот специалист будет дежурить на территории бассейна и пляжа, предоставлять первую помощь, проводить инструктаж по правилам поведения в воде, а также следить за порядком на территории. Для претендента на данную вакансию необходимо иметь свидетельство матроса-спасателя, среднее общее образование и навык плавания.
Руководитель группы оттока — это ещё одно интересное предложение для соискателей с опытом работы в клиентском сервисе. В своей работе этот специалист будет заниматься организацией бизнес-процесса работы с клиентами, склонными к оттоку. Работодатель гарантирует работу в стабильно развивающейся компании, официальное трудоустройство и корпоративное обучение.
Если у вас есть навыки работы с текстом, то можно попробовать свои силы в новой должности — скриптологе. Это сотрудник, который занимается написанием и оптимизацией скриптов, их тестированием, а также аналитикой поведения клиентов. Подходящий кандидат на должность должен иметь опыт работы в call-центре, высокие навыки письменной речи и понимание принципов работы с отзывами. Работодатель предлагает возможность удаленной работы, гибкое начало рабочего дня, ДМС и профессиональное развитие.
Некоторые ещё более необычные вакансии, которые были найдены, — драгер электрической драги, водолаз, оператор на кисти, фотомодель, lean-менеджер и плазморезчик.