Военкомат Новосибирска открыл вакансию помощника по мобилизованным за 20 тыс. руб.

Военкомат Калининского и Дзержинского районов в Новосибирске ищет помощника начальника отделения по подготовке и учету мобилизованных ресурсов за зарплату в 20 тысяч рублей. Информацию Atas.info предоставили по телефону в самом военкомате.