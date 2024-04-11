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2024
«Если б было море пива»: ищут дегустатора хмельного напитка за 200 тысяч в месяц
11 апреля, 13:27
Женщины пенсионного возраста стали чаще искать работу
Женщины в возрасте стали чаще искать работу. Аналогичная тенденция замечена в категории молодых девушек — от 4 до 18 лет.
6 марта, 04:10
2023
«Печень и черный хлеб»: новосибирская журналистка поработала «собачьим» сомелье
29 ноября 2023, 08:32
Названы самые необычные вакансии в Новосибирской области
Сервис hh.ru проанализировал вакансии в Новосибирской области и выделил необычные из них, среди которых руководитель группы оттока, скриптолог, драгер и другие.
23 июня 2023, 01:42
2022
Военкомат Новосибирска открыл вакансию помощника по мобилизованным за 20 тыс. руб.
Военкомат Калининского и Дзержинского районов в Новосибирске ищет помощника начальника отделения по подготовке и учету мобилизованных ресурсов за зарплату в 20 тысяч рублей. Информацию Atas.info предоставили по телефону в самом военкомате.
1 октября 2022, 10:08

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