Женщины пенсионного возраста стали чаще искать работу

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
В Новосибирской области заметно выросло количество резюме женщин старше 61 года — рост за год составил 30%. Этот показатель выше общероссийского (20%). Об этом 6 марта сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы HeadHunter.
Также выросло количество резюме женщин в категории от 51 до 60 лет (на 8%).
Аналогичная тенденция замечена в категории самых молодых соискательниц — от 14 до 18 лет. По сравнению с 2022 годом в Новосибирской области количество таких резюме выросло на +12%.
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