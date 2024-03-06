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Жительницы Новосибирска старше 60 лет стали чаще искать работу

Женщины пенсионного возраста стали чаще искать работу

6 марта 2024, 04:10
Фото: 1MI

Жительницы Новосибирска старше 60 лет стали чаще искать работу

Женщины в возрасте стали чаще искать работу. Аналогичная тенденция замечена в категории молодых девушек — от 4 до 18 лет.

В Новосибирской области заметно выросло количество резюме женщин старше 61 года — рост за год составил 30%. Этот показатель выше общероссийского (20%). Об этом 6 марта сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы HeadHunter.

Также выросло количество резюме женщин в категории от 51 до 60 лет (на 8%).

Аналогичная тенденция замечена в категории самых молодых соискательниц — от 14 до 18 лет. По сравнению с 2022 годом в Новосибирской области количество таких резюме выросло на +12%.

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