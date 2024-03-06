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2024
Женщины пенсионного возраста стали чаще искать работу
Женщины в возрасте стали чаще искать работу. Аналогичная тенденция замечена в категории молодых девушек — от 4 до 18 лет.
6 марта, 04:10
Назван ТОП-20 самых дефицитных профессий в Новосибирской области
В Новосибирской области на рынке труда существует дефицит врачей и фармацевтов. Это выяснили специалисты платформы hh.ru.
20 февраля, 01:23
Экс-директор новосибирского «Новоколледжа» Чернышов* готов работать в Казахстане
Бывший директор «Новоколледжа» Сергей Чернышов* ищет работу. На резюме обратил внимание Сиб.фм. Соискатель готов к переезду в крупные города Казахстана и командировкам.
13 февраля, 13:03
Собачий повар ищет работу в Новосибирске с зарплатой от 300 тысяч
8 февраля, 02:26
Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов ищет работу с зарплатой полмиллиона рублей
Два резюме соискателя появились на популярном сайте по подбору персонала.
5 февраля, 15:46
Число вакансий на руководящие должности выросло на 60% в Новосибирске
По данным hh.ru, количество доступных вакансий на руководящие должности в Новосибирске в этом году увеличилось на 60% по сравнению с прошлым.
10 января, 03:52
2023
Число вакансий для учителей онлайн-школ выросло в Новосибирской области
В Новосибирской области количество вакансий для учителей и преподавателей выросло на 15%, а вакансии для онлайн-учителей составляют 18%.
5 октября 2023, 04:29
Нехватка учителей в школах Новосибирска. Почему многие уходят в репетиторство
17 августа 2023, 02:20
2022
Смешные и нелепые резюме 2022 – что выбалтывают о себе соискатели из Новосибирска
9 декабря 2022, 06:55

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