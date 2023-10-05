Число вакансий для учителей онлайн-школ выросло в Новосибирской области

Количество доступных рабочих мест для учителей и преподавателей в школах Новосибирской области выросло на 15% с начала года по сравнению с прошлым годом. Эту информацию предоставил hh.ru, популярный сайт по поиску работы и кадров. Работодатели особенно активно ищут учителей для онлайн-школ.