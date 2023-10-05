Число вакансий для учителей онлайн-школ выросло в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Количество доступных рабочих мест для учителей и преподавателей в школах Новосибирской области выросло на 15% с начала года по сравнению с прошлым годом. Эту информацию предоставил hh.ru, популярный сайт по поиску работы и кадров. Работодатели особенно активно ищут учителей для онлайн-школ.
По данным агентства, классические образовательные учреждения не единственные работодатели, которые ищут педагогов в области. Онлайн-школы составляют 18% от общего количества вакансий для учителей в Новосибирской области: каждая пятая вакансия связана с онлайн-обучением.
Важно отметить, что педагоги сейчас не являются дефицитными специалистами. В среднем на одну вакансию приходится 4,4 резюме потенциальных кандидатов, желающих работать в этой сфере. Такие цифры соответствуют нормальному балансу спроса и предложения на рынке труда (от 4 до 7,9 резюме на вакансию).
Зарплата новосибирских учителей составляет от 30 до 57,4 тысяч рублей в месяц в среднем. Почти половина всех соискателей (49%) — это молодые специалисты в возрасте до 30 лет.