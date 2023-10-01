Мэрия назвала список «дефицитных» учителей в школах Новосибирска

В перечне, прилагаемом к проекту постановления, указано семь должностей. Из него следует, что в новосибирских образовательных учреждениях не хватает не только учителей, но и воспитателей, поваров и помощников посудомойщиков. Власти готовы возместить затраты на аренду жилья всем этим специалистам.