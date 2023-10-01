Мэрия назвала список «дефицитных» учителей в школах Новосибирска

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Для местных школ и детских садов, которым требуются учителя, повара и воспитатели, власти города предложили возмещать расходы на аренду жилья в Новосибирске. Перечень «недостающих» специалистов был опубликован на официальном сайте мэрии.
В соответствии с постановлением, перечень самых востребованных специалистов утверждают на основе положения о возмещении расходов на аренду жилых помещений для специалистов, которых не хватает в муниципальных образовательных учреждениях Новосибирска.
В перечне, прилагаемом к проекту постановления, указано семь должностей. Из него следует, что в новосибирских образовательных учреждениях не хватает не только учителей, но и воспитателей, поваров и помощников посудомойщиков. Власти готовы возместить затраты на аренду жилья всем этим специалистам.
Среди учителей особенно недостающими являются учителя начальных классов, преподаватели иностранных языков, физики и математики.