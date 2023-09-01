Нейросети показали, как выглядят учителя Новосибирска: как живые

Posted Сегодня, 02:53
Published Сегодня, 02:53
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Updated Сегодня, 02:57
Учителя физкультуры нейросеть видит мужчиной в шортах и яркой футболке. У него все более-менее в порядке с количеством пальцев, и работает он в инклюзивной школе, так как на уроке, судя по картинке дети с ограниченными возможностями.
Сразу несколько годных вариантов учителей математики в вариации нейосети nplod.ru — двое из них мужчины, молодой и опытный педагог, и еще один учитель математики — женщина в очках, проверяющая тетради. В целом, вполне вызывающие доверие учителя, разве что, пожилой учитель мужчина пишет на доске непонятные формулы в классе плотно заставленном пустыми партами.
Учителя литературы и русского языка нейросеть представляет молодой и красивой женщиной в окружении большого количества книг. Это самый приятный и доброжелательный учитель из всех предложенных нейросетью, можно предположить, что у детей это был бы любимый предмет.
Казалось бы, все в порядке с учителем музыки — она даже с микрофоном и в помещении, похожем на класс. Но что это стоит у нее на столе? Пособие в виде человеческой руки? Или это один из учеников, спрятавшихся под стол? В общем, очень подозрительный учитель. Второй вариант тоже подозрительно молодая учительница, больше похожая на ученицу старших классов или студентку.
Суровый и серьезный учитель физики, у него и предмет серьезный, и сам он, похоже, сибиряк. Вот только тут нейросеть что-то напутала с пальцами.
В целом, нейросеть видит учителей недалеко от реальности, некоторым из них даже вполне можно было бы доверить детей.
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