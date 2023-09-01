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Posted Сегодня, 02:53

Published Сегодня, 02:53

Modified Сегодня, 02:57

Updated Сегодня, 02:57

Как выглядит учитель физкультуры в школе Новосибирска

Нейросети показали, как выглядят учителя Новосибирска: как живые

1 сентября 2023, 02:53
Фото: нейросеть nplod.ru
Как выглядит учитель физкультуры в школе Новосибирска
Нейросети очень интересно представляют себе учителей Новосибирска: может ли учитель физкультуры носить такие короткие шорты, а учитель музыки использовать странные пособия в виде человеческой руки. Посмотрите, доверили бы вы ребенка такому учителю?

Учителя физкультуры нейросеть видит мужчиной в шортах и яркой футболке. У него все более-менее в порядке с количеством пальцев, и работает он в инклюзивной школе, так как на уроке, судя по картинке дети с ограниченными возможностями.

Как выглядит учитель математики в школе НовосибирскаКак выглядит учитель математики в школе Новосибирска
Как выглядит учитель математики в школе НовосибирскаКак выглядит учитель математики в школе Новосибирска
Как выглядит учитель математики в школе НовосибирскаКак выглядит учитель математики в школе Новосибирска
Как выглядит учитель математики в школе Новосибирска
Фото: нейросеть nplod.ru

Сразу несколько годных вариантов учителей математики в вариации нейосети nplod.ru — двое из них мужчины, молодой и опытный педагог, и еще один учитель математики — женщина в очках, проверяющая тетради. В целом, вполне вызывающие доверие учителя, разве что, пожилой учитель мужчина пишет на доске непонятные формулы в классе плотно заставленном пустыми партами.

Как выглядит учитель русского языка и литературы в школе НовосибирскаКак выглядит учитель русского языка и литературы в школе Новосибирска
Как выглядит учитель русского языка и литературы в школе НовосибирскаКак выглядит учитель русского языка и литературы в школе Новосибирска
Как выглядит учитель русского языка и литературы в школе Новосибирска
Фото: нейросеть nplod.ru

Учителя литературы и русского языка нейросеть представляет молодой и красивой женщиной в окружении большого количества книг. Это самый приятный и доброжелательный учитель из всех предложенных нейросетью, можно предположить, что у детей это был бы любимый предмет.

Как выглядит учитель музыки в школе НовосибирскаКак выглядит учитель музыки в школе Новосибирска
Как выглядит учитель музыки в школе НовосибирскаКак выглядит учитель музыки в школе Новосибирска
Как выглядит учитель музыки в школе Новосибирска
Фото: нейросеть nplod.ru

Казалось бы, все в порядке с учителем музыки — она даже с микрофоном и в помещении, похожем на класс. Но что это стоит у нее на столе? Пособие в виде человеческой руки? Или это один из учеников, спрятавшихся под стол? В общем, очень подозрительный учитель. Второй вариант тоже подозрительно молодая учительница, больше похожая на ученицу старших классов или студентку.

Как выглядит учитель физики в школе НовосибирскаКак выглядит учитель физики в школе Новосибирска
Как выглядит учитель физики в школе Новосибирска
Фото: нейросеть nplod.ru

Суровый и серьезный учитель физики, у него и предмет серьезный, и сам он, похоже, сибиряк. Вот только тут нейросеть что-то напутала с пальцами.

В целом, нейросеть видит учителей недалеко от реальности, некоторым из них даже вполне можно было бы доверить детей.

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#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Учительница#1 сентября#Учитель
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