Нейросети показали, как выглядят учителя Новосибирска: как живые

Казалось бы, все в порядке с учителем музыки — она даже с микрофоном и в помещении, похожем на класс. Но что это стоит у нее на столе? Пособие в виде человеческой руки? Или это один из учеников, спрятавшихся под стол? В общем, очень подозрительный учитель. Второй вариант тоже подозрительно молодая учительница, больше похожая на ученицу старших классов или студентку.