Бороться с пожарами в Новосибирской области будет искусственный интеллект

В 2024 году в семи районах Новосибирской области будет внедрен круглосуточный видеомониторинг лесного фонда с использованием технологий искусственного интеллекта для эффективного контроля за пожарами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.