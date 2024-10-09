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Нейросеть

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2024
Искусственный интеллект поможет выбрать мастеров на «Авито»
«Авито» обучил собственную нейросеть, которая теперь может анализировать оставленные о мастерах отзывы и составлять на их основе короткую справку для пользователя.
9 октября, 06:04
Нейросеть предложила снять Зюганова в фильме о лидере ЛДПР Жириновском
Нейросеть предлагает выбрать Зюганова для главной роли в фильме о бывшем лидере ЛДПР Жириновском. Однако сыграть ему предложили самого себя.
28 марта, 03:06
Нейросеть «Жириновский» предложила Кологривому сыграть в фильме Бориса Немцова
Нейросеть «Жириновский» предложила актеру Никите Кологривому, устроившему пьяный дебош и покусавшему официантку, сыграть роль Бориса Немцова вместо Владимира Жириновского.
21 марта, 01:16
«Карина, беги!»: выпускник РГГУ нашел себе жену с помощью нейросети
31 января, 08:09
2023
Идеальный менеджер: нейросеть создала портрет мэра Новосибирска
25 декабря 2023, 09:23
ChatGPT раскрыл проблему 11-бальных пробок в Новосибирске и дал советы мэрии
8 декабря 2023, 06:10
Бороться с пожарами в Новосибирской области будет искусственный интеллект
В 2024 году в семи районах Новосибирской области будет внедрен круглосуточный видеомониторинг лесного фонда с использованием технологий искусственного интеллекта для эффективного контроля за пожарами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
8 декабря 2023, 03:11
Первое граффити от нейросети появилось в Новосибирске — так борются с красноярцами
Новосибирские художники создали граффити с помощью нейросети. Оно приурочено к 4 ноября.
3 ноября 2023, 10:29
Портрет идеальной женщины создала нейросеть для мужчин из Новосибирска
Нейросеть создала идеальный портрет женщины для мужчин из Новосибирска: в нем есть такие черты, как уверенность, интеллект, амбициозность.
3 ноября 2023, 04:05
Если бы Disney делал мультфильм о Новосибирске — как нейросеть видит районы города
18 октября 2023, 06:22
Нейросети показали, как выглядят учителя Новосибирска: как живые
1 сентября 2023, 02:53
Новосибирцы научили нейросеть опознавать депрессию и выгорание человека по мимике
29 июня 2023, 05:08
Американская нейросеть изобразила салют в Новосибирске на День города 2023
24 июня 2023, 08:38
День кадровика 2023: нейросеть создала картинки красивых кадровиков к празднику
23 мая 2023, 23:53
Нейросеть изобразила последствия лесного пожара в Новосибирской области
Министр экологии Новосибирской области Евгений Шестернин опубликовал в своем ТГ-канале картинки из нейросети, которая визуализировала последствия пожара в регионе.
20 апреля 2023, 04:09
Поколение Z или детей цифровой эпохи из Новосибирска изобразила нейросеть
Дети 2000-х, которых называют зумерами, показала нейросеть – на картинках изображены молодые (и не только) жители Новосибирска.
8 апреля 2023, 06:20
Нейросеть показала, как будет выглядеть Новосибирск в 3023 году
Искусственный интеллект нарисовал, как предположительно может выглядеть Новосибирск через тысячу лет.
8 апреля 2023, 01:22
Нейросеть показала, как выглядят охотники Новосибирской области
Искусственный интеллект воссоздал портрет охотников Новосибирской области – кадры однозначно достойны размышлений.
7 апреля 2023, 05:57
Безумные очкарики: как нейросеть видит "Тотальный диктант"-2023 в Новосибирске
7 апреля 2023, 01:30
Отец был в ужасе: нейросеть написала сочинение за школьника на пятерку в Новосибирске
Восьмиклассник из Новосибирска получил две пятерки за сочинение, написанное нейросетью. Учительница не заметила подвоха.
5 апреля 2023, 06:53

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